Collenberg gegen vierwöchentliche Leerung der Restmülltonne

Gemeinderat in Kürze

Parkraumkonzept: Das in der Sitzung im Januar vom Ratsgremium beschlossene Parkraumkonzept und die damit verbundene Kennzeichnung von Parkflächen in den entsprechenden Gemeindestraßen wurde bereits begonnen. Ein Bürger der Gartenstraße stellte den Antrag, einen Parkplatz in der Gartenstraße im Hinblick auf größere Handwerkerfahrzeuge in der Größe von 7 x 2,50 Meter zu kennzeichnen. Der Antrag wurde vom Gremium einstimmig abgelehnt mit der Begründung: Man habe sich auf eine einheitliche Parkplatzgröße von 5,30 x 2,30 Meter geeinigt, die in allen dafür vorgesehenen Straßen zur Anwendung komme.

Digitalisierung Rathaus: Die vorgesehene Erneuerung der IT im Rathaus und die damit verbundene Serverauslagerung soll im Zeitraum 2. bis 5. Mai erfolgen. In diesem Zeitraum kommt es deshalb zu Einschränkungen der EDV-Anlage im Rathaus. Aktuell befasse sich die Verwaltung auch mit der Planung, eine kommunale App einzuführen, um damit weitere zeitgemäße digitale Kommunikations- und Informationswege auszubauen.

Fördergeld: Bürgermeister Freiburg kritisierte die schleppende Bearbeitung von Förderanträgen. Auch sei zu beobachten, dass es immer länger dauere, bis bereits genehmigte Fördergelder zur Auszahlung kämen. So seien die letzten Fördermittel für die Kinderkrippe, die zugesagte anteilige Förderung für den Umbau der Mittelschule Bürgstadt und für das Sandsteinprojekt immer noch nicht eingegangen.