Coaching der besonderen Art in Großheubach: Mit Pferden Körperbewusstsein erlernen

Sa­scha Gar­cia steht in der Mit­te ei­nes um­zä­un­ten Sand­plat­zes auf dem Ge­stüt Si­ta in Großh­eu­bach (Kreis Mil­ten­berg). In der Hand hält er ei­nen dün­nen Strick, mit dem er die schwarz-wei­ße Stu­te Mag­gie an­t­reibt. Sie ga­lop­piert um ihn her­um im Kreis. Als der Se­li­gen­städ­ter (Kreis Of­fen­bach) Mag­gie kurz dar­auf in den Weg läuft, stoppt die Stu­te abrupt ab und dreht. Da­mit tut sie ge­nau, was Gar­cia will. Und das, ob­wohl es das ers­te Mal ist, dass er auf die­se Wei­se mit Pfer­den ar­bei­tet.