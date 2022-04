Coach Erwin Sickinger warnt vor bedenklichen Entwicklungen im Zuge der Corona-Krise

Über den Umgang mit Angst und Vertrauen

Erlenbach a.Main 13.04.2022 - 12:52 Uhr 3 Min.

Don't be afraid ("Hab keine Angst"): Für viele Menschen ist das leichter gesagt als getan. Erwin Sickinger.

Manches Kind traut sich nicht, auf einen Baum zu klettern. Einem anderen kann kein Baum zu hoch sein. Schon junge Menschen stehen dem Leben unterschiedlich vertrauensvoll gegenüber. Das hat mit ihrem Wesen zu tun, aber entscheidend auch damit, wie seine Eltern mit ihm umgehen. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wächst dann, so Sickinger, wenn die Eltern dem Kind vermitteln: »Wie du es machst, ist es gut, und kommst du nicht weiter, helfe ich dir.«

Enttäuschte Erwartungen

Wer übermäßig hohe Erwartungen hat, wird rascher enttäuscht als jemand, der von vornherein nicht allzu viel erhofft. Die Corona-Politik ist hierfür ein gutes Beispiel, so Sickinger. Da hieß es vor einem Jahr: Lasst euch zweimal impfen, dann ist die Pandemie vorbei. Doch die Hoffnung trog. Die Krise zieht sich hin. Und will kein Ende nehmen. Der durch die getrogenen Hoffnungen verursachte Vertrauensverlust ist zum Teil so gravierend, dass Politikern die bewusste Verbreitung falscher Informationen vorgeworfen wird. Das ist für Erwin Sickinger bedenklich: »Ich selbst unterstelle den allermeisten Politikern, die in der Corona-Krise Verantwortung getragen haben, gute Motive.«

Letztlich ist die Sache sehr verwickelt. Es gibt höchst unterschiedliche Analysen zur Corona-Krise. Und vor allem höchst unterschiedliche Betroffenheiten. Menschen, die ihrem Beruf plötzlich nicht mehr nachgehen konnten, wozu auch Erwin Sickinger gehörte, geht es anders als gut situierten Rentnern. »Auch ich wusste anfangs nicht, wie es weitergeht«, gibt der Erlenbacher zu. Doch er flößte sich selbst Vertrauen ein: »Du hast schon so viele Krisen bewältigt und wirst auch diese bewältigen können!« So war es schließlich auch.

Von dem, was offiziell zu Corona erzählt wird, ist fast kein Wort wahr, glauben einige Bürger. Auch Erwin Sickinger kennt Menschen, die überzeugt sind, dass mehr hinter der Pandemie steckt, als zugegeben wird. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Menschen, die dies glauben, sei nicht möglich, so der Coach: »Aber man darf sie auch nicht verteufeln.« Eine weitere Zementierung des Misstrauens müsse verhindert werden, warnt Sickinger. Verbale Angriffe verstärkten lediglich die Position des anderen. Der fühlt sich abgelehnt und zieht sich dadurch nur noch weiter in seine eigene Welt zurück.

Wer fängt mich auf?

Kann man noch darauf vertrauen, dass man, baut die Firma Personal ab, sozial aufgefangen wird? Seit der Implementierung von Hartz IV kam es Analysen zufolge zu einem Vertrauensverlust in den Sozialstaat. Stefan Engels, Vorsitzender des Vereins für soziale Arbeit und Kultur, von dem das »Café fifty« in Obernburg getragen wird, kann dies allerdings nicht bestätigen. »Die meisten Arbeitslosen sind erst einmal froh, durch unser soziales Netz aufgefangen zu werden«, sagt er. Mit den Hartz IV-Leistungen selbst seien die Betroffenen allerdings nicht zufrieden. Bedeutet es doch einen massiven Einschnitt, vom Regelsatz leben zu müssen.

Menschen, die in der Bredouille sind, weil sie ihren Job verloren haben, beklagen laut Engels außerdem, dass Jobcenter mit ihnen nicht immer gut umgehen: »Anträge werden zum Teil unnötig in die Länge gezogen, oftmals auch grundlos.« Das liege an »Überbürokratie«, so der Rechtsanwalt. So etwas ist natürlich wenig vertrauensbildend.

Vor Andreas Pötzl sitzen öfter Menschen, die glauben, dass es bald zum Crash kommen wird. »Sie stellen alles in Frage, bis hin zur Weltordnung«, sagt der Heilpraktiker für Psychotherapie aus Laudenbach. Diese Menschen verbrächten einen großen Teil ihrer Freizeit damit, im Internet nach Informationen zu recherchieren, die ihre Ängste bestätigen. »Sie opfern sozusagen ihr Leben«, konstatiert der psychologische Berater.

Kontrolle nimmt zu

Große Sorgen bereitet Pötzl, dass er immer öfter auf eine Denkweise trifft, aus der »Vertrauen« nahezu eliminiert ist: »Das Vertrauen sinkt, während der Hang, alles zu kontrollieren, wächst.« Für Arbeitgeber zum Beispiel sei es inzwischen selbstverständlich, im Falle von Homeoffice Apps zur akribischen Zeiterfassung zu installieren. Auch der Staat mische sich immer stärker ein, statt darauf zu vertrauen, dass die Bürger schon das Richtige tun werden. Für Pötzl sind das höchst bedenkliche Entwicklungen: »Dominiert Kontrolle statt Vertrauen, werden menschliche Reifeprozesse unterbunden.«

Stefan Hegmann, Musiker und Einzelhändler aus Klingenberg, gehört zu jenen Menschen, die sehr stark auf ihre eigenen Kräfte vertrauen. Der Inhaber von «Musik Hegmann« musste sein Geschäft in den letzten Jahren völlig umkrempeln - und zwar nicht nur wegen der Corona-Krise. »Der Verkauf von Musikinstrumenten wurde durch das Internet fast abgetötet«, so der Klarinetten-Solist. Hegmann baute daraufhin seinen Service aus. Heute kommen Menschen von weither zu ihm, um wertvollste Musikinstrumente reparieren zu lassen. Er werde niemals die Flinte ins Korn werfen, ist Hegmann überzeugt. Dieses Vertrauen kam jedoch nicht von alleine. Hegmann befasste sich intensiv mit psychologischen Techniken, um sein Selbstvertrauen zu stärken.

Vertrauen durften wir bisher darauf, dass die Verfassung unsere Rechte garantiert. Doch selbst hier schwindet Vertrauen: Bürger beklagen die Verletzung von Grundrechten wie jene auf Versammlungs- oder Meinungsfreiheit. Laut Stephan Lehmair, Strafrechtler aus Obernburg, entsteht Vertrauensverlust in die Rechtsmäßigkeit staatlichen Handelns vor allem dann, »wenn sich Menschen durch staatliche Maßnahmen in ihrer Lebensweise bedroht fühlen«. In objektiver Hinsicht sei dieser Vertrauensverlust gegenwärtig nicht wirklich zu begründen. Vor allem nicht mit Blick auf Staaten wie Russland: »Wo beispielsweise die Pressefreiheit nahezu komplett abgeschafft wurde.«

Hintergrund: Massiver Vertrauensverlust Laut der jährlich durchgeführten, globalen Vertrauensstudie der Kommunikationsagentur Edelman hat das Vertrauen der Deutschen in Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Medien und Regierung durch die Corona-Krise massiv gelitten. Deutlich über ein Drittel der deutschen Befragten ist demnach überzeugt, dass diese Führungspersönlichkeiten die Menschen absichtlich anlügen. 64 Prozent beklagen, dass inzwischen weithin die Fähigkeit fehlt, konstruktive Debatten über kontroverse Themen zu führen. pat