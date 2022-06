Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Clingenburg als Tourismusziel erhalten

Klingenberger Stadtrat informiert sich vor Ort über Sanierungsbedarf der Ruine - Hoffen auf Zuschüsse

Klingenberg a.Main 02.06.2022 - 14:58 Uhr 2 Min.

Sanierungsbedürftig sind die Burgschenkelmauern der Clingenburg, die weit ins Tal hinabreichen. Einen Überblick über die Tätigkeit des Klingenberger Bauhofs und die ursprünglich geplanten Maßnahmen im Rittersaal gibt Bauamtsleiter Clemens Kiefer (rechts).

Reichwein äußerte die Hoffnung, dass ein Teil der Kosten von der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Main4Eck übernommen werden könnte. Die Sanierung am Rittersaal mit Ausnahme der Treppe könnte mit 60 Prozent bezuschusst werden. Für die weiteren Maßnahmen an den Mauern könnten Bundesmittel beantragt werden. Doch bisher gibt es keine konkrete Kostenermittlung. Der Antrag an die LAG soll möglichst noch im Herbst gestellt werden, denn deren Etat ist begrenzt und die Begehrlichkeiten anderer Kommunen sind groß.

Schwierige Finanzierung

Nach Reichweins Ausführungen wird die Finanzierung insgesamt schwierig. Die beiden Architekten schmälerten die Zuversicht auf maßvolle Kosten, denn Preissteigerungen um die 30 Prozent beim benötigten Material verteuerten laut Klaus Wolf die geplanten Sanierungsmaßnahmen.

Auf Nachfrage von Rainer Ebert (Neue Mitte) betätigten Wolf und Stendel, dass erst die Mauern zu sanieren sind, bevor die Optimierung des Rittersaals vorgenommen wird. Nach Aussage des Bürgermeisters hatte die Stadt geplant, hier mit geringem Aufwand eine Überdachung des Rittersaals, einen Ausgleich des Bodens und eine bessere Sicherung der Treppen vorzunehmen. Friedrich Rosskamp vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege hatte aber einen höheren Aufwand auf Basis der Denkmalschutzbestimmungen gefordert, wie der Rathauschef berichtete.

Ziel ist seiner Aussage nach, im Rittersaal kleinere Veranstaltungen und eine Rückzugsmöglichkeit für Künstler mit Schutz vor Regen und mehr Sicherheit anbieten zu können. Doch das wurde erst einmal zurückgestellt, wenngleich Wilfried Stendel als Fachplaner empfiehlt, ein Gesamtkonzept zu erstellen und dann einzelne Bauabschnitte mit jeweiliger Finanzierung vorzunehmen. Dies ist nach Auskunft des Bürgermeisters auch der Plan der Verwaltung im Klingenberger Rathaus.

Mauer auf wackligen Füßen

Gas geben muss die Stadt zunächst bei der Sanierung der Burgschenkelmauern. Sie wurden von Mitarbeitern des Bauhofs im vergangenen Jahr notgesichert, um ein Absacken zu verhindern.

Wilfried Stendel äußerte auf Nachfrage von Michael Zengel (Neue Mitte), dass dieses Provisorium maximal noch zwei Jahre halten wird. Gerade an der Westmauer ist seiner Aussage nach durch Starkregen ein großer Schaden entstanden. Hier müsse zunächst durch Beschluss des Stadtrates ein Schadens- und Kostenermittlung vorgenommen werden.

Das soll jetzt zügig angepackt werden, kündigte Bürgermeister Reichwein an. Doch bevor dies umgesetzt wird, will der Stadtrat zunächst wissen, wie hoch die Honorarkosten für Architektenleistungen ausfallen, die auf die Stadt zukommen.

Hintergrund: Kultur auf der Clingenburg Wenngleich die Strahlkraft der Clingenburg-Festspiele im Jahr 2019 nach 26 erfolgreichen Jahren durch Insolvenzantrag und Auflösung des Festspielvereins verblasst ist, ist die Ruine der Clingenburg hoch über der Rotweinstadt noch ein Pfund, mit der die Kommune weit über ihre Grenzen hinaus wuchern kann. Gerade die Lage am Rotweinwanderweg und Veranstaltungen von regionalen Kulturtreibenden, die weiterhin auf der Naturbühne stattfinden, haben große Bedeutung für den Wirtschaftsfaktor Tourismus. Die Clingenburg wurde im Jahr 1177 von Conradus Colbo, dem Mundschenk Kaiser Friedrich Barbarossas erbaut. Die Flankenmauern der Burg reichten bis ins Tal hinab, weshalb sich Handwerker, Kaufleute, Winzer und Fischer hier ansiedelten, die Altstadt Klingenbergs entstand. Der Zahn der Zeit und Starkregeneinflüsse schadeten den Mauern, die es nun zu sanieren gilt. Weiterhin soll die kulturelle Bedeutung als Open-Air-Spielstätte erhalten bleiben. Im Jahr 2021 hatte beispielsweise der Verein Mainmusical mit Sitz im benachbarten Erlenbach einen perfekten Aufführungsort für das Musical »Die Päpstin« gefunden und viele Gäste angezogen. Für 2023 sind vom Mainmusical-Verein mehrere Aufführungen des Musicals »Drei Musketiere« vorgesehen. Auch in diesem Jahr haben Veranstalter die Clingenburg als Austragungsort für Open-Air-Events gebucht. ruw