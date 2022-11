Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Climax Blues Band spielt am Mittwoch im Erlenbacher Beavers

Im Rahmen ihrer Deutschlandtournee

Erlenbach a.Main 21.11.2022 - 14:41 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die "Climax Blues Band" spielt am Mittwoch im Erlenbacher Beavers.

Noch heute werden die großen Hits der britischen Kultband wie etwa »Couldn't get it right« von 1976 im Radio gespielt. Vor vielen Jahren war die Climax Blues Band schon einmal im Beavers zu Gast, als der Musikclub noch in Miltenberg war.

Die Band hatte über die Jahrzehnte vieles durchgemacht, sie musste Ausstiege oder Todesfälle der Originalmitglieder verkraften. Aber die Nachfolger, die zumeist auch schon wieder über 30 Jahre in der Band sind, führten diese mit Erfolg bis heute fort.

Im Beavers werden Frontmann Graham Dee und seine Mitstreiter neben ihren großen Hits auch Stücke aus ihrer aktuellen Platte »Hands of Time« spielen. Die Band hat zugesagt, nach der Show am Merchandisingstand Autogramme zu geben.

Anja Keilbach