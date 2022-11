Climax Blues Band fasziniert im Erlenbacher Beavers

Graham Dee und Co. rocken zweieinhalb Stunden

Erlenbach a.Main 24.11.2022 - 14:32 Uhr 1 Min.

Energiegeladen: Die Climax Blues Band im Erlenbacher Beavers.

Kurzer Abriss der Historie: Die Climax Blues Band gibt es schon seit den Ende der Sechziger. Sechs Musiker formierten sich damals um Sänger und Saxofonist Colin Cooper. Bei der Aufnahme zu ihrem Debütalbum 1968, das sie in den berühmten Abbey Road Studios aufnahmen, waren ihre Studionachbarn die Beatles und Pink Floyd. Die Band hatte bis Anfang der Achtziger ihre größten Erfolge, Welthits schrieben sie mit »I love you« und »Couldn't get it right«. Die Band wechselte im Laufe der Jahrzehnte mehrmals die Besetzung und ihren Musikstil. Die aktuelle Scheibe aus 2018 »Hands of Time« scheint wieder an die großen Erfolge der Vergangenheit anknüpfen zu wollen. Das großartig inszenierte Video zu »Hands of Time« war auf Platz 25 einer großen Online-Streamingplattform.

Vor diesem Hintergrund war es ein nachhaltiges Erlebnis, Graham Dee und seine exzellenten Musiker live zu erleben. Dees Grundklang-Stimmfarbe ist tief, samtig, sonorig mit einem sanften Timbre. Aber in einigen Stücken kann er auch imposant in die Höhe ziehen und das auch noch lange - Respekt. Graham lebt, singt und zelebriert jede Note, jeden Ton. Mit passend zum Text geformten Handgesten oder kleinen Tanzeinlagen untermalt er seinen Blues.

Seine Musiker: einfach brillant. Jeder einzelne spielt in Perfektion, man möchte jedes Stück, jeden Ton am liebsten einfrieren und mit nach Hause nehmen. Jeder Song, jedes Solo war ein Genuss. Man hing förmlich an Glovers E-Piano, an Aldridges Saxofon oder an Machins Gitarrensoli. Dazu ist Dee, wie alle anderen Musiker auch, ein höchst charmanter, typisch britischer Gentleman. Die Gäste hörten an dem Abend hauptsächlich Songs aus dem aktuellen Album wie zum Beispiel »Wrong Time«, »Aint that a Kick in the Head«, Whats your Name« und ein Stück, »Through the Lens« aus ihrem Album, an dem sie gerade arbeiten. Natürlich gab's auch »Couldn't get it right« in einem besonderem Arrangement und eine Zugabe. Im Anschluss an das Konzert gab es für jedermann Autogramme und einen kleinen Plausch mit den sympathischen Briten.

Anja Keilbach