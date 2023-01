Claudia Hafner-Fickler aus Mömlingen fertigt venezianische Verkleidungen an

Maestra der Kostüme

Mömlingen 25.01.2023 - 09:00 Uhr 4 Min.

Claudia Hafner-Fickler zeigt eine selbst gemachte Maske. Die Maske der Vogelkönigin. Unter den Kostümen verbergen sich weite Reifröcke. Ruth Glück zeigt den Reifrock unter ihrem Kostüm. Gute Laune: Claudia Hafner-Fickler zeigt einige Kostüme. Claudia Hafner-Fickler präsentiert einen selbst gestalteten Kragen. Im Hintergrund ist Heidrun Fritz zu sehen, verkleidet als Pierrot.

Das Kleid hat Claudia Hafner-Fickler gestaltet. Ruth Glück nennt sie die »Maestra der Kostüme«. Wer das rot-weiße und andere prachtvolle Kleider sehen will, der kann am 5. Februar nach Klingenberg kommen. Dort wird sich die Gruppe »Venezianer vom Untermain« rund um Hafner-Fickler präsentieren (siehe Hintergrund).

Warten auf Einsatz

In ihrem Gästehaus in Mömlingen hängen und liegen dutzende Verkleidungen, die bereits auf ihren Einsatz warten. Sogar auf den Küchentresen stehen selbst gestaltete Masken. Die 63-Jährige zeigt einige der Kostüme und erklärt, woraus sie sie gemacht hat. »Das war mal der Hochzeitsanzug von meinem Mann«, sagt sie und lacht. Oder: »Das war mal eine Tischdecke.«

Die Mömlingerin nutzt alles, was ihr unter die Nase kommt. Die Inspiration geht ihr so schnell nicht aus. »Manches spricht mit mir: Du kannst mich brauchen!« So hat sie in ein blaues Kostüm eine Serviette eingearbeitet, auf der die Venus von Botticelli zu sehen ist. Der Verkleidung hat Hafner-Fickler deshalb kurzerhand den Namen »Meer« gegeben. Alle Bezeichnungen denkt sie sich selber aus.

Sogar ein alter Taubenschreck vom Balkon kommt bei ihr zu neuer Geltung: Den Plastikvogel hat die 63-Jährige vergoldet und als Zierde auf eine goldene Maske gesetzt, die von schwarzen und roten Federn umkränzt wird. Bei ihr ist kein Kostüm wie das andere und: »Es ergibt sich immer wieder etwas Neues.«

Ruth Glück zieht sich ihr Kostüm und ihre Maske an.

Wie lange sie an einem Teil sitzt, kann sie nicht genau sagen. Dafür ist der Aufwand zu unterschiedlich. Sie zeigt zum Beispiel einen Hut mit über 300 weißen Röschen. »Die musst du erstmal anfertigen.« Ihre Bekannten helfen fleißig mit. Zum Beispiel trafen sich die Frauen einmal im Sommer, tranken Wein und fertigten nebenbei bunte Plastikschmetterlinge für eine neue Verkleidung an.

Angefangen hat bei Hafner-Fickler alles durch einen Bericht im Main-Echo vor rund 18 Jahren. Sie las damals vom venezianischen Karneval in Schwäbisch Hall (siehe Hintergrund). Diese Farbenvielfalt im Winter, wenn alles trüb und trist ist, faszinierte sie. Durch die Kostüme sei es, als scheine die Sonne. »Ich war hin und weg«, erinnert sie sich. »Ich sagte: Jetzt wird jedes Jahr ein Kostüm genäht und wenn ich genügend habe, initiiere ich etwas.«

Drei aufwendig gestaltete Masken und Hüte, die auf ihren Einsatz an Fasching warten.

Und das tat sie auch. Mittlerweile hat sie über 22 Kostüme selbst geschneidert und einen Kreis von Personen aus dem ganzen Kreis um sich versammelt, die sich ebenfalls als Venezianer verkleiden wollen. Auch kleinere Auftritte hatten sie schon. So etwa vor einem Jahr, als Corona die Faschingszeit verhagelte. Da lief sie mit ihrer Truppe durch die Miltenberger Altstadt. »Die Resonanz war wirklich toll«, freut sich Hafner-Fickler. »Die Leute sagten: Vielen, vielen Dank. Ihr bringt wenigstens ein bisschen Normalität.«

Neue Eindrücke sammeln

Auf solch freudigen Zuspruch hofft die Hausfrau auch in Klingenberg. »Die Leute können von ihrem Alltag abschalten«, sagt sie. Aber Kamellen werfen und »Helau« rufen - das wird es am 5. Februar nicht geben. Stattdessen werden sich die über 30 Verkleideten in der Altstadt verteilen und immer wieder ihre Position wechseln. So können die Besucher mehrmals durchlaufen und immer wieder neue Eindrücke sammeln. Sollten sie die Kostümierten ansprechen, werden sie jedoch keine gesprochene Antwort bekommen. Denn die Maskierten sagen nichts - genau wie ihre Vorbilder in Venedig.

Die drei Frauen (von links) Sigrid Kämmerer, Ruth Glück und Heidrun Fritz in voller Montur.

»Man spricht nur mit Gesten«, erklärt Hafner-Fickler. Vielleicht nicke der ein oder andere, oder wedele als Antwort mit seinem Fächer. Ruth Glück erklärt, Kinder hätten anfangs wegen der Masken erstmal Berührungsängste. Denn damit hat man nur einen einzigen, gleichbleibenden Gesichtsausdruck. Emotionen vermitteln geht nicht. »Man versucht zu lachen, aber eigentlich sieht der andere das gar nicht«, schmunzelt Glück. Wenn die Kinder dann aber auftauten, dürften sie gerne Fotos mit ihr machen. »Es macht richtig Spaß«, sagt die Elsenfelderin.

Das findet auch Sigrid Kämmerer aus Mömlingen, die bei der Truppe ebenfalls mitmacht. Für sie ist es etwas ganz Besonderes, sich venezianisch zu verkleiden. Sie trägt ein Kostüm, das wegen vergoldeten Pfauenfedern den Namen »Pfauenkönigin« trägt. »Zu mir hat mal ein kleiner Bub gesagt: Oh, eine Prinzessin«, erinnert sie sich schmunzelnd. Denn der Junge habe ja nicht gewusst, wer sie hinter der Maske tatsächlich war. Einen Pierrot, also einen traurigen Clown, mimt Heidrun Fritz, die ebenfalls aus Mömlingen kommt. Zu ihrem Kostüm gehört eine weiße Geige. »Einfach in eine andere Rolle zu schlüpfen, das ist doch auch mal was Schönes«, erzählt sie begeistert.

Claudia Hafner-Fickler ist derweil schon ein wenig stolz auf ihre Arbeit. Wenn die Kostüme fertig sind, setzt sie sich gerne hin und betrachtet sie. »Das gibt mir so eine Freude, das ist für mich wie Ostern und Weihnachten«, schwärmt sie. Noch toller ist es für sie dann, wenn ihre Truppe die Kostüme trägt. »Ich möchte einfach, dass die Masken und Kostüme leben.« Das wird in Klingenberg der Fall sein. Den dortigen Besuchern verspricht die Kostümnäherin übrigens schon jetzt: »Man ist verzaubert, wenn man es sieht.«

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Termin in Klingenberg Am Sonntag, 5. Februar, findet ein venezianischer Karneval in Klingenberg statt. Die Gruppe rund um die Mömlingerin Claudia Hafner-Fickler präsentiert ab 14 Uhr in den Gassen der Klingenberger Altstadt ihre aufwendigen venezianischen Kostüme und Masken. Ab 15.30 Uhr gibt es eine Abschlusspräsentation im Klingenberger Rosengarten. Dort werden im Rahmen einer Moderation die Kostüme vorgestellt. (juh) Bei Interesse, mitzumachen: karneval.untermain@gmx.de

Hintergrund: Venezianischer Karneval Der Ursprung des venezianischen Karnevals geht auf ein Fest zu Ehren des römischen Gottes Saturn in der Antike zurück. Das Karnevalsfest in Venedig wird erstmals 1094 erwähnt. Die älteste nachweisbare Erwähnung einer Maske in Venedig stammt aus dem 13. Jahrhundert. In diesem Jahr findet der Karneval vom 4. bis 21. Februar statt. In Schwäbisch Hall wird der venezianische Karneval seit 1998 gefeiert. Das Fest wird vom Verein Hallia Venezia organisiert, ist auf der Webseite der Stadt zu lesen. Es ziehe tausende Besucher an. Am Sonntag, 12. Februar, ab 12 Uhr streifen weit über 100 Maskenträger durch die Straßen der Altstadt und stellen sich zum Beispiel auf dem Marktplatz dem Publikum vor, heißt es im Netz. (juh)