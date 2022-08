Circus Blamage: "Wie eine zweite Familie"

Freizeit: Kinder und Jugendliche üben in Erlenbach für ihre Vorstellung - Gelebte Inklusion

Erlenbach a.Main 17.08.2022 - 10:42 Uhr 3 Min.

Vor dem Zirkuszelt werden jonglieren und Tricks mit dem Diabolo geübt. Im Circus Blamage geht es vor allem um das Miteinander.

Je eine Woche lang haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, das Zirkusleben zu erfahren und eine eigene Vorstellung zu kreieren. Am Ende der Woche stehen die rund 45 Teilnehmer dann in der Manege und stellen die Nummern vor, die sie in der Zeit im Camp einstudiert haben. Die Thematik jedes Camps wird von den jungen Darstellern selbst bestimmt. Jede Woche erwartet das Publikum dementsprechend eine ganz individuelle Vorstellung.

Am ersten Tag jedes Camps haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, in die verschiedene Nummern hineinzuschnuppern. Im Anschluss dürfen sie sich zwei Nummern heraussuchen, die dann in Gruppen in der Woche geprobt werden. Das Angebot ist dabei breit gefächert: Von Fakir-Nummern, bei denen die Kinder beispielsweise Pyramiden auf einem Nagelbrett formen, bis hin zu Trapezeinlagen, einer Clown-Performance und vielem mehr ist alles dabei.

Rosa, zwölf Jahre alt aus Kleinwallstadt, war letztes Jahr schon im Circus Blamage. Ihr hatte die Kadagio-Nummer bei der Vorstellung so gut gefallen, dass sie das in diesem Jahr ausprobieren will. Bei dieser Partnerakrobatik gehe es vor allem um langsame, kraftvolle Bewegungen, erklärt Samuel, einer der hierfür zuständigen Trainer. Auf die Frage, welche Note Rosa dem Circus Blamage geben würde, antwortet sie ohne zu zögern: "Eine Eins! Am besten gefällt mir hier, dass alle nett zueinander sind, wie eine zweite Familie. Das Training macht auch viel Spaß, und das Essen ist sehr lecker."

Wichtig ist dem Verein, dass jeder mitmachen darf. Inklusion steht hier im Fokus. Von den 46 Kindern und Jugendlichen in der zweiten Woche haben vier ein Handicap. Samuel, der unter anderem auch die organisatorische Leitung übernimmt, erklärt: "Im Ablauf fallen die Handicaps kaum auf. Jeder kann mitmachen. Es geht nicht darum, es immer höher, schneller und weiter zu schaffen. Es geht vor allem um den Spaß, deshalb macht jeder so mit, wie er eben kann." Der 24-jährige Betreuer, der ursprünglich aus Niedernberg stammt, war schon als Neunjähriger Teil des Circus' Blamage. "Alle Trainer und Trainerinnen sind als Kinder auch hier in den Camps gewesen", sagt Herr Lui, der die künstlerische Leitung des Zirkus' inne hat.

Er ist ein Gründungsmitglied des Vereins und erzählt, wie die Idee zu dem Zirkus überhaupt entstanden ist. Ursprung war eine Jugendfreizeit für Kinder aus dem Landkreis Miltenberg 1989 mit dem Thema Zirkus. Als mit den Teilnehmern nach einem Namen für den Zirkus gesucht wurde, sagte ein Junge aus Kleinwallstadt: "Wir werden uns ja nur blamieren." Das war die Geburtsstunde für den Namen Circus Blamage.

Heute hat der Zirkus schon Tradition. Die meisten Kinder sind nicht zum ersten Mal dabei. Auch Theo, elf Jahre alt aus Miltenberg, war schon letztes Jahr ein Teil des Zirkus'. Bei der Nummer "Pyramiden" hat er damals schon mitgemacht und ist auch dieses Jahr wieder dabei. "Mir gefällt, dass es im Training immer schwerer wird und ich immer etwas Neues lerne", erzählt er.

Die Kinder und Jugendlichen leben in der Woche auf dem Zirkusgelände. Sie übernachten in Schlafwagen und werden mit Essen und Getränken versorgt. "Nur um Süßigkeiten zu kaufen, verlassen sie eigentlich das Gelände", erzählt Samuel lachend. Der Tag ist nicht vollkommen durchgeplant, denn die Kinder haben auch hier Möglichkeiten, in der Gestaltung mitzuwirken. Nur die Trainingseinheiten vormittags und nachmittags sind gesetzt. "Bei den Nummern haben die Kinder kreativen Freiraum. Die Trainer sind eigentlich nur als Unterstützung da", erklärt Samuel. Selbst die Technik während der Vorstellung ist Aufgabe der Kinder. Aber auch für die Einlasskontrolle, den Verkauf von Verpflegung und die Moderation der Show haben die Kinder die Verantwortung.

So kann sich das Publikum noch auf Vorstellungen in Erlenbach (20. August) und Großwallstadt (10. September) freuen, bei denen es für die Kinder vom Circus Blamage heißt: Manege frei!

Amira Sanli

Hintergrund: Circus Blamage Der Kinder- und Jugend-Circus Blamage engagiert sich bereits seit 1989 für ein soziales Miteinander. Der Verein organisiert Camps, bei denen Kinder und Jugendliche im Laufe einer Woche ein gemeinsames Programm erarbeiten, das dann am Ende öffentlich vorgestellt wird. Dabei wird vor allem auf Inklusion großer Wert gelegt. Ziel des Zirkus' ist es, die motorischen, kreativen und sozialen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung zu fördern. Über 1000 Mitglieder und die über 100 ehrenamtlichen Betreuer und Trainer machen das möglich. Der Zirkus steht unter der künstlerischen Leitung des Trainers "Herr Lui", der schon seit Beginn des Zirkus' dabei ist. (AmSa)