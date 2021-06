Circus Blamage: Jetzt Ticktes für Livestream am Samstag sichern

Kinder- und Jugendcircus im Kreis MIL

Erlenbach a.Main 03.06.2021 - 14:18 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Circus Blamage hat eine neues Programm. Die jungen Artisten haben coronaconform in Kleingruppen trainiert. Die Auftritte wurden aufgezeichnet und zu einem Film zusammengestellt.

Da die Kinder nur in Kleingruppen täglich zusammenkommen können, präsentierten sie ihre Nummer in der Manege und wurden dabei aufgezeichnet. In der 90 Minuten langen Filmvorstellung, die vergangenes Wochenende gezeigt wurde, reiste der Zuschauer mit den Artisten durch die Zeit. Für die Fußballfans war sicherlich die WM 2014 eine schöne Erinnerung. Die über 100 bestellten Links zeigen das große Interesse daran, den Circus daheim erleben zu können.

Diesen Samstag, 5. Juni, um 19 Uhr gibt es eine neue Filmvorstellung. Diesmal geht es in die zauberhafte Welt der Märchen. »Es war einmal« heißt das Motto. Der einmalige Link zum Livestream dieser Vorstellung kann per E-Mail bestellt werden. Die digitale Eintrittskarte kostet 10 Euro pro Zugang. Es bleibt spannend, wohin die jungen Artisten den digitalen Zuschauer in "Es war einmal?" führen werden.

Tickets: www.circus-blamage.de/pfingstvorstellungen-liveticket/

ruw/Circus Blamage