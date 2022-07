Churfranken setzt auf »Resonanztourismus«

Ralf Reichwein bleibt Vorsitzender

Elsenfeld 01.07.2022 - 12:50 Uhr 1 Min.

Lebensfreude: In einer Häckerwirtschaft wie hier im Weingut Neuberger in Bürgstadt feiern gehört zum typischen Kulturgut der Region Churfranken.

Einstimmig wurde der Vorstand mit seinem Vorsitzenden Ralf Reichwein, Bürgermeister von Klingenberg, sowie seinem Stellvertreter Dietmar Fieger, Bürgermeister von Obernburg, wiedergewählt. Der aus privaten Gründen ausscheidende Schatzmeister Holger Spielberger wurde durch Peter Österlein von der Sparkasse Miltenberg-Obernburg ersetzt. Ebenso in den Vorstand aufgenommen wurden als Vertreter der Kommunen Elisabeth Steger, Bürgermeisterin von Dorfprozelten, sowie Bernd Kahlert, Bürgermeister von Miltenberg. Sie ersetzen die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Claudia Kappes und Helmut Demel.

Auch zwei Jahre quasi im Ausnahmezustand durch die Coronaepedemie hätten dem Erfolg der Region Churfranken als Tourismusmagnet keinen Abbruch getan, hieß es in der Jahresbilanz des Vorstands. Der Verein habe sofort nach dem Beginn des ersten Lockdowns in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Miltenberg auf eine Idee von Landrat Jens Marco Scherf hin eine Internetplattform für Einzelhändler und Restaurants erstellt. Sowohl Mitgliedern als auch Nichtmitgliedern bot dieser Online-Marktplatz Möglichkeiten zur telefonischen oder onlinebasierten Bestellung. Auf dieses vielfältig beworbene Portal wurde rund 20.000-mal zugegriffen.

»Entschleunigung ist passé«

Zudem wurde mit dem Ziel, Gäste für die Region nach dem Lockdown zu gewinnen, eine Social-Media-Kampagne ins Leben gerufen. Dabei wurden gemeinsam mit den Mitgliedern in Videos Kampagnen wie »Raus aus der Bude«, »Lieblingsorte« mögliche Aktivitäten beworben. 685 Kilometer Wanderwege und Radwege am Main, in Spessart und Odenwald sowie das Gastronomieangebot in Verbindung mit Weingütern und Brauereien aus der Region machten den hohen Anspruch Churfrankens als Urlaubs- und Erholungsregion bei den Gästen aus.

Um sich einem veränderten Tourismustrend zu stellen, wird die Marketingstrategie vom Verein Churfranken insofern angepasst, indem man das Verhältnis zum Gast neu definiert - weg von der Selbstbeschreibung des Vereins hin zum Verbrauchernutzen. Wie Marketingstratege Mike Ries erläuterte, sollen Werbemaßnahmen auf einen »Resonanztourismus« ausgerichtet werden. Er wolle »den Gast als Freund erschließen«, ihn somit für die Lebensfreude und Kultur der Region einnehmen. Als erster Ausdruck davon ändert sich das Motto: »Aus Churfranken - Leben Sie langsam« wird »Churfranken - Kommen Sie leben!« Das, so Ries, spiegele den allgemeinen Wunsch: »Entschleunigung in Lockdown-Zeiten sind passé, die Menschen wollen wieder leben.«

Stefan Vollmer