Christoph Becker kandidiert als Bürgermeister in Erlenbach

Chri­s­toph Be­cker ist CSU-Bür­ger­meis­ter­kan­di­dat in Er­len­bach. Nach­dem Amts­in­ha­ber Mi­cha­el Ber­nin­ger vor kur­zem er­klärt hat­te, bei der Wahl 2023 nicht mehr an­zu­t­re­ten, hat der CSU-Orts­ver­band laut ei­ge­ner Mit­tei­lung am Don­ners­tag in ei­ner Mit­g­lie­der­ver­samm­lung sei­nen neu­en Be­wer­ber no­mi­niert. Stadt­bau-Ge­schäfts­füh­rer Chri­s­toph Be­cker wur­de den Mit­g­lie­dern ein­stim­mig von Vor­stand und Frak­ti­on vor­ge­schla­gen. Die of­fi­zi­el­le Auf­stel­lungs­ver­samm­lung wird im Herbst 2022 er­fol­gen, kün­digt die CSU an.