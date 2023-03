Christoph Becker: Der CSU-Kandidat fürs Erlenbacher Rathaus will das Miteinander stärken

Chri­s­toph Be­cker ist ein höf­li­cher, ru­hi­ger Mensch, der für das Fo­to un­se­res Me­di­en­hau­ses ganz be­wusst dar­auf ach­tet, dass die Klei­dung or­dent­lich sitzt. Kein Wun­der: Be­cker ar­bei­te­te fast 15 Jah­re für ein Mo­de-Un­ter­neh­men aus Ha­nau, war Per­so­nal­lei­ter für et­li­che Fi­lia­len. Der Weg in die Po­li­tik war dem Di­p­lom-Kauf­mann kei­nes­wegs vor­ge­zeich­net. Ver­ant­wor­tung zu über­neh­men, mit Men­schen zu ar­bei­ten, das be­rei­te ihm aber Freu­de. Und so muss­te er auch nicht all­zu lan­ge über­le­gen, als die CSU ihn frag­te, ob er als Bür­ger­meis­ter kan­di­die­ren wol­le. Wo­bei er schon Re­spekt vor dem Amt ha­be, sagt er. Be­cker ist seit et­wa ei­nem Jahr Stadt­bau-Ge­schäfts­füh­rer und hat da noch ei­ge­ner Aus­sa­ge mit­be­kom­men, was Rat­haus­chef Mi­cha­el Ber­nin­ger al­les leis­tet.