Christian Stadtmüller ist neuer Pfarrer in der Gemeinschaft "Am Engelberg"

Hintergrund: Pfarreiengemeinschaft "Am Engelberg", Christian Stadtmüller und Termine

Christian Stadtmüller, dessen Amtseinführung am Sonntag in der Pfarrkirche Großheubach stattfand, wirkt künftig in der katholischen Pfarreiengemeinschaft "Am Engelberg": Unter diesem Dach sind die Gemeinden Großheubach, Kleinheubach, Laudenbach und Rüdenau zusammen geschlossen. Bischof Franz Jung hat Stadtmüller diese Pfarrgemeinden zum 1. Oktober 2021 anvertraut. Stadtmüller wurde 1979 in Johannesberg bei Aschaffenburg geboren. Die Webseite der Diözese Würzburg (https://pow.bistum-wuerzburg.de) informiert über weitere Hintergründe seines bisherigen Werdegangs. Er absolviere sein Abitur am Spätberufenengymnasium Theresianum in Bamberg, studierte in Würzburg und in Rom Theologie. Am 26. Mai 2007 wurde Stadtmüller im Würzburger Kiliansdom von Bischof Dr. Friedhelm Hofmann zum Priester geweiht. Es folgten eine Zeit als Kaplan in Mellrichstadt, Hendungen und Eußenhausen, dann ab 2008 wirkte er in der der Pfarreiengemeinschaft "Baunach-Lauter-Mürsbach-Gereuth". Über verschiedene weitere Stationen - unter anderem wurde Stadtmüller 2011 mit jeweils halber Stelle Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft Würzburg-Innenstadt sowie Religionslehrer an der Mädchenrealschule der Maria-Ward-Stiftung in Würzburg - brachte ihn sein Weg nach Großheubach, wo er mittlerweile auch wohnt. Nach dem feierlichen Hochamt in der Großheubacher Pfarrkirche gibt es an folgenden Daten weitere Einführungsgottesdienste des neuen Geistlichen, wie die Webseite der Pfarreiengemeinschaft, welche unter www.pg-am-engelberg.de zu erreichen ist, informiert: In Kleinheubach am Samstag, 23. Oktober 2021, 18 Uhr, in Rüdenau am Sonntag, 24. Oktober 2021 um 9 Uhr und in Laudenbach am Sonntag, 31. Oktober 2021, ebenfalls um 9 Uhr. mab