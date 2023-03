Christian Schreck führt CSU Eschau weiter

Hauptversammlung: Wahlen bringen keine Veränderungen

Eschau 15.03.2023 - 13:51 Uhr 1 Min.

Weiterhin bestätigten die Mitglieder demnach die stellvertretenden Vorsitzenden Melanie Ackermann, Christian Pfeifer und Sven Griebert, Schriftführerin Brigitte Maier sowie Schatzmeisterin Katja Schreck in ihren Ämtern. Die Aufgabe des Digitalbeauftragten übernimmt Oliver Hegemer.

Schreck ging in seiner Begrüßung auf die gesamtpolitischen Rahmenbedingungen mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und dessen Folgen ein. Auf Kreisebene hinterlasse das Festhalten an der geplanten Änderung des Abfuhrturnus' für den Restmüll auf einen vierwöchigen Rhythmus bei vielen Bürgerinnen und Bürger »nur Kopfschütteln«, erklärte Schreck. Das durch die CSU-Fraktion bei der Kanzlei Jäger in Würzburg beauftragte Gutachten zeige deutlich, dass eine alternative Ausschreibung eines zweiwöchigen Abfuhrrhythmus' als Alternativ- oder Wahlposition zu einem vierwöchigen Rhythmus als Grundposition nicht per se vergaberechtlich unzulässig erscheine.

Im Bericht aus dem Ortsverband erinnerte Schreck an das aus Sicht der Partei erfolgreiche CSU-Hoffest »Beim Bopp«, die Teilnahme am Kerb- und Weihnachtsmarkt in Eschau sowie eine nach seiner Aussage gelungene Weihnachtsfeier in Wildensee.

Der Eschauer CSU-Fraktionsvorsitzende Christian Pfeifer und Bürgermeister Gerhard Rüth informierten über die aktuelle Arbeit im Marktgemeinderat. Sie gingen auf die Realisierung und Umsetzung der Neustrukturierung der Wasserversorgung, den Start des Kita-Neubaus, die Erschließung des Areals Kreuzgasse und der Wildensteiner Straße Ost, Klima- und Umweltschutzmaßnahmen, die Digitalisierung, aber auch auf die Stärkung des ÖPNV ein.

Schatzmeisterin Katja Schreck habe eine positive Kassenbilanz vorgelegt, heißt es in der Pressemitteilung. Zum Abschluss der Versammlung verwies Christian Schreck auf die kommenden Termine im Orts- und Kreisverband und ging auf die bevorstehenden Wahlen ein. Mit Landtags-Direktkandidat Martin Stock, Landtags-Listenkandidatin Jennifer Rudowicz, Bezirkstags-Direktkandidat Michael Schwing und Bezirkstags-Listenkandidatin Lisa Steger habe die CSU »ein dynamisches Team für die Zukunft«. »Es braucht weiterhin einen pragmatischen, am Bürgerwohl orientierten Politikstil und keine Verbote«, sagte Schreck.

