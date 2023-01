Christian Hohm leitet ab 1. März Seelsorge an Würzburger Uniklinik

49-Jähriger stammt aus Erlenbach

Erlenbach a.Main 16.01.2023 - 12:52 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Christian Hohm.

Nach dem Abitur 1993 studierte Hohm in Würzburg und dem schweizerischen Freiburg Theologie und schloss 1999 mit dem Diplom ab. 2001 wurde er Pastoralassistent in Amorbach, 2004 Pastoralreferent. Ab 2007 wirkte er als Seelsorger an den Krankenhäusern in Erlenbach und Miltenberg sowie im Seniorenwohnstift Erlenbach. Außerdem gab er Religionsunterricht und engagierte sich in der Schulpastoral an der Caritas-Schule in Wörth. Zudem wurde Hohm als Dekanatsbegleiter für Gottesdienstbeauftragte für das Dekanat Miltenberg beauftragt. Von 2010 bis 2015 war er zudem Dekanatsbeauftragter für Liturgie und Kirchenmusik im Dekanat Obernburg. Ab 2011 wirkte er in der Pfarreiengemeinschaft »Christi Himmelfahrt, Kleinwallstadt«, in Religionsunterricht und Schulpastoral an der Caritas-Schule Wörth am Main sowie in der Krankenhausseelsorge in den Kliniken Miltenberg und Erlenbach.

Ab 2012 war Hohm nicht mehr in Wörth tätig. 2014 wechselte er in die Krankenhausseelsorge am Universitätsklinikum Würzburg. Seit 2020 ist Hohm auch in der Arbeitsgruppe Supervision und Coaching tätig. Im gleichen Jahr wurde er zudem zum Prozesskoordinator gemäß Interventionsordnung bei begründetem Verdacht des sexuellen Missbrauchs in der Pastoral des Bistums Würzburg ernannt. Hohm ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

POW