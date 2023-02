Christen im Landkreis Miltenberg nutzen Beichtgespräche zur Reflexion ihres Leben

Nur hier wird Schuld auch vergeben

Miltenberg 25.02.2023 - 00:00 Uhr 3 Min.

Beichten bedeutet, Fehler einzusehen, die Verantwortung für seine Fehler zu übernehmen und bereit zu sein, sein Leben zu ändern, statt auf eine Änderung der Umstände zu warten. Ruth Belzner, Leiterin der Würzburger Telefonseelsorge. Pfarrer Jan Kölbel Nach wie vor gibt es im Kreis Miltenberg Katholiken, die regelmäßig den Beichtstuhl aufsuchen und ihre Sünden dem Seelsorger durch ein Gitter bekennen.

In Zeiten, in denen man freie Therapeuten wie eine Stecknadel suchen muss, haben Seelsorgeangebote regen Zulauf. Das bestätigen die Leitungen der Telefon- und der Internetseelsorge in der Diözese. Ein »Beicht-Boom« allerdings bleibt (noch) aus. Wobei gerade Beichten der Seele sehr gut tun. Jan Kölbel zufolge hat der Beichtvater in der griechisch-orthodoxen Kirche sogar die Bedeutung eines Therapeuten: »Also eines Menschen, der heilen kann.« Durch Beichten könnten sich Wege auftun, die aus einer verfahrenen Situation führen: »Bei größeren Problemen, die mehr Zeit kosten, eignet sich dafür das Beichtgespräch im Pfarrhaus am besten.«

Jan Kölbel: »Mir ist als Pfarrer nichts Menschliches fremd«

Die Beichte ist unbezahlbar. Zu diesem Schluss könnte kommen, wer sich die wachsende seelische Not der Menschen bei gleichzeitig gravierendem Mangel an professionellen Hilfsmöglichkeiten vor Augen hält. Wobei die Beichte ein absolutes Alleinstellungsmerkmal besitzt: Hinterher sind alle Sünden vergeben. Ganz so einfach ist es allerdings nicht mit der Absolution. Sie setzt voraus, dass der Beichtende tatsächlich bereit ist, die Verantwortung für sein Fehlverhalten zu übernehmen und sich zu ändern. »Sollte jemand schuldig geworden sein, sollte er, soweit möglich, versuchen, den Schaden wieder gutzumachen«, so Jan Kölbel.

Interessant ist laut dem Miltenberger Pfarrer die Beobachtung, dass sich die Menschen heute einerseits scheuen, auch nur den allerkleinsten Fehler zuzugeben, während sich andererseits die Zungen im Fernsehen auf eine schier verblüffende Weise lösen. Völlig ungeschützt geben Menschen quasi in einer öffentlichen Beichte vor laufender Kamera Verfehlungen bis ins kleinste Detail preis. Hin und wieder werden aber auch Jan Kölbel Situationen gebeichtet, die ans Eingemachte gehen: »Mir ist als Pfarrer nichts Menschliches fremd.«

Gespräch mit »Tiefgang«

Eingefleischte Katholiken sind davon überzeugt, dass sie den Sonntag heiligen müssen, indem sie in die Kirche gehen. In der klassischen Ohrenbeichte bekennen sie, wenn sie die Heilige Messe versäumt haben, erklärt Michael Prokschi, Pfarrer in Kirchzell. Nach wie vor kommen zu ihm Menschen, die traditionell nach dem vorgegebenen Raster beichten: »Also zum Beispiel, dass sie dreimal gelogen haben und einmal sonntags nicht in der Kirche waren.« Der Priester bietet Beichtenden an, den einen oder anderen Punkt zu vertiefen: »Doch das wollen die wenigsten.« Wer »Tiefgang« möchte, entscheidet sich meist gleich für das persönliche Beichtgespräch.

Ein Beichtgespräch ist individuell verschieden, starre Schemata gibt es hier nicht. »Oft handelt es sich auch eigentlich mehr um ein Lebens- und Glaubensgespräch und nicht so sehr um eine Beichte«, sagt Prokschi. Bis zu dreimal im Monat bitten Gläubige ihn darum, sich mit ihm auf ein solches Gespräch treffen zu können. Die vergleichsweise hohe Nachfrage rührt dem Theologen zufolge daher, dass nur noch wenig miteinander gesprochen wird: »Viele Menschen haben niemandem mehr, dem sie sich anvertrauen können.«

Um einem komplizierteren Problem auf den Grund gehen zu können, braucht es laut Michael Pokschi oft einen anderen Menschen, der mithilft, zu reflektieren, und der einen Spiegel vorhält. Letzteres eröffne neue Sichtweisen. Gerade bei einem Beichtgespräch sei es aber auch wichtig, dass die Wellenlänge stimmt. Verständnis hat Michael Prokschi dafür, dass sich Gläubige scheuen, sich ihrem Heimatpfarrer anzuvertrauen. Viele gingen zu einem fremden Priester. Zu Michael Prokschi wiederum kommen Gläubige, die nicht aus seiner Pfarrei stammen. Dasselbe bestätigt Jan Kölbel aus Miltenberg.

Keine Absolution am Telefon

Die hohe Nachfrage bei der Würzburger Telefonseelsorge ist ebenfalls ein Indiz für das große Bedürfnis vieler Leute, sich einmal auszusprechen. »Die Menschen können bei uns erzählen, was alles nicht in Ordnung ist, ohne dass sie angeklagt oder verurteilt würden«, sagt Einrichtungsleiterin Ruth Belzner. Sie erlebten vielmehr, dass sich jemand interessiert und mitfühlt: »Auch dann, wenn die oft ziemlich schräge Sicht des Anrufenden auf sich und seine Situation nicht geteilt wird.« Telefonseelsorger erteilten zwar keine Absolution im sakralen Sinn: »Aber die suchen wohl auch immer weniger Menschen.«

Junge Katholiken gehen zumindest einmal in ihrer Kindheit und einmal in der Jugendzeit zur Beichte: Nämlich dann, wenn Kommunion und Firmung anstehen. »Während der Vorbereitung auf den Weißen Sonntag mache ich mit jedem Kind einzeln ein Gespräch im Beichtstuhl«, berichtet Reinhold Ball, Pfarrer von Klingenberg. Dies tue er er sehr gerne: »Auch wenn ich die Gespräche nach dem Weißen Sonntag nicht weiterführen kann.« In Klingenberg habe seit Jahren kaum noch jemand gebeichtet oder um ein Beichtgespräch gebeten. »Wir sind hier fast bei Null angekommen, das Thema scheint sich erledigt zu haben.«

Stichwort: Beichte Jede Katholikin und jeder Katholik muss theoretisch einmal im Jahr zur Beichte gehen. In vielen Fällen geschieht dies vor Ostern. Bereut der Beichtende seine Sünden, wird er vom Pfarrer losgesprochen. Im Gegensatz zu Katholiken beichten evangelische Christen Gott ihre Fehler und Sünden ohne einen Pfarrer. Im Gebet bitten sie ihn selbst um die Vergebung ihrer Sünden. Dazu beten auch sie das Vaterunser.