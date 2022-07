Chorleiter aus dem Kreis Miltenberg zur aktuellen Lage

Von sinkenden Mitgliederzahlen und aufkeimender Hoffnung trotz Corona

Miltenberg 17.07.2022 - 14:58 Uhr 4 Min.

Frischer Kindergesang hat vor Corona auch bei Festen in der stillen Zeit in der Wörther Altstadt viele Freude gemacht. Der Wunsch Vieler: Die Freude am Singen sollte bald wieder so spürbar werden, wie hier vor Corona in der Kirche Kleinheubach.

Margarethe Faust von der Ökumenischen Kinder- und Jugendkantorei spricht wohl vielen aus der Seele: »Aufgeben gibt es nicht. Natürlich sind wir etwas geschrumpft, auch in der ökumenischen Schola. Aber das Singen tut so gut, allen die da sind!«

Digital »über Wasser gehalten«

Kirsten Pijahn vom Vorstand des Gesangvereins Klingenberg 1863, der aus vier Chören besteht, wird konkret. Die Chöre DaCapo und VoiceBox haben demnach seit dem Frühjahr 2022 den regulären Probenbetrieb wieder aufgenommen und sich in den beiden Corona-Jahren mit Videoproben, Distanzproben oder Proben unter freiem Himmel »über Wasser gehalten«. Unter diesen erschwerten Bedingungen ließen sich nur sehr langsam neue Lieder erarbeiten und frühestens ab Herbst Auftritte einplanen, so Pijahn. Für den 22. Oktober kündigt sie ein Konzert namens »Nachhall« zusammen mit dem Röllbacher Chor an.

Desolat sei die Lage beim Chor VocaBella und dem Kinderchor Les Piafs, der seit über zwei Jahren nicht mehr aktiv ist. Pijahn: »Unsere Kinderchorleitung Thessi Stendel ist uns glücklicherweise weiterhin verbunden, so dass wir einen Neustart des Kinderchors im September planen. Fakt ist, dass der Kinderchor komplett neu aufgebaut werden muss.« Allgemein habe der Gesangverein Klingenberg wie wohl viele andere Vereine auch das Problem, dass es zwar die übliche Menge an Austritten gab, aber keine Neuzugänge, weil die Konzerte und die Projektchöre fehlen. Auch hätten sich noch nicht alle Aktiven für einen regelmäßigen Probenbesuch aktivieren lassen.

Mangel beim Chornachwuchs

Was Anne Wirl über Kleinheubach sagt, bestätigt das Bild: »Wir haben einen Kinderchor mit aktuell zehn bis zwölf Mädchen im Kindergartenalter bis 1. und 2. Klasse. Es wird erst seit kurzem wieder geprobt. Leider sind in den letzten zwei Jahren gerade ältere Kinder ausgetreten. Der Kinderchor wird voraussichtlich am ›Sommer im Kirchhof‹ in Kleinheubach mit zwei bis drei Liedern teilnehmen - da wird man sehen, wie es so läuft.«

Wolfram Ball aus Laudenbach gilt als Vorsitzender mit Tatkraft und Optimismus - auch während Corona mit intensiven Onlineaktivitäten des Chors Intakt - und setzt auf den Neustart. Allerdings sind seine Sorgen zu spüren: »Nach wie vor halten sich viele Sängerinnen und Sänger mit der Teilnahme an den Proben zurück, wobei die letzten Proben unter dem Einfluss der Pfingstferien standen und deshalb viele Mitglieder urlaubsmäßig unterwegs waren. Deshalb sollen die nächsten Wochen zeigen, wie sich die Probenbeteiligung weiter entwickeln wird.«

Werbetrommel kräftig rühren

Bezüglich des Kinderchors Lollipops äußert sich Ball trotz einiger Abgänge vorsichtig optimistisch: »Unsere Dirigentin Rebecca Schmitt ist mit Feuereifer dabei, den Chor wieder zu mobilisieren. Sie hat schon die Grundschule besucht und macht Werbung für den Chor und die Musik. Mit Erfolg, denn die Kinder und Lehrkräfte waren wohl begeistert.«

Dass es schwierig ist, sich aber alle Anstrengung lohnt, verdeutlicht Monika Wagner für die Sängervereinigung Mömlingen: »Viele Kinder waren abgewandert. Vor Corona kamen 30 zur Probe, bis September 2021 waren die Proben im Singkreisel nur noch im einstelligen Bereich besucht. Durch Werbung in den Kindergärten und in der Schule sowie durch Mundpropaganda konnten wir im Herbst 2021 wieder Kinder gewinnen und für den Chorgesang begeistern. So konnten wir mit neuen Stimmen starten. Der Singkreisel hat sich inzwischen sehr gut erholt.«

Auftritte sind wichtig

Offenbar ist ganz zentral, dass man endlich wieder gemeinsam Termine planen und auch durchführen kann: »Am 21. Mai 2022 fand endlich unser Liederabend statt. Allein Singkreisel, Butterfly und die Chorgemeinschaft Mömlingen/Obernburg gestalteten mit Unterstützung der Band Glorious diesen erfolgreichen Abend. Statt Eintritt sammelten wir Spenden für den Helferkreis Asyl, der sich um die ukrainischen Flüchtlinge kümmert. Die beiden gemeinsamen Lieder ›Der Friedensmaler‹ und ›You Raise Me Up‹ berührten die Herzen aller Zuhörer ganz besonders.« Die Hoffnung bleibt, dass Corona nicht wieder die Pläne zunichte macht.

Und die Chorklassen? - Da gibt es noch Luft nach oben, denn die meisten Chöre wissen davon noch nichts. Aber die Hoffnung auf solche Klassen ist durchaus groß, wie einige Antworten zeigen, nachdem das Projekt kurz erklärt worden war. Rainer Billinger klingt optimistisch: »Wir sehen eine Zusammenarbeit mit Vereinen/Chören positiv. Dadurch könnte bei den Kindern und Jugendlichen das Interesse am Chorgesang geweckt werden und die örtlichen Chöre könnten langfristig profitieren.«

In Klingenberg sieht das Kirsten Pijahn ähnlich: »Ich kenne bisher nur die Bläserklassen in Grundschulen. Chorklasse klingt richtig gut und wir sind jederzeit für eine Zusammenarbeit aufgeschlossen.« Und Wolfram Ball sagt: »Ich halte das für eine tolle Sache, vor allem die Absicht, mit den Vereinen/Chören zusammenzuarbeiten. Damit wird ja Nachwuchsarbeit der allerersten Klasse von den Schulen geleistet und das Singen wird damit endlich wieder ein Thema an den Schulen.« Ball fände es »super«, wenn sich Chorklassen und Chöre zusammen tun, sich gegenseitig besuchen und austauschen. So würden die Chöre zudem erfahren, welche Chorliteratur die jungen Leute interessiert. Wichtig sei zuallererst die Nachwuchsarbeit im Bereich Singen und die Möglichkeit, direkt von den Schulklassen in einen Chor zu wechseln oder gar parallel zu fahren, so Ball. »Daran sollte gearbeitet werden, das ist eine wunderbare Basisarbeit.«

Freude am Singen wecken

Für Benjamin Bohlender kein Selbstläufer, aber sehr wichtig: »Einen direkten Übergang vom Schulchor in die Vereinschöre stelle ich mir schwierig vor, aber ich bin mir sicher, dass so ein schulisches Angebot die Freude am Singen wecken und stärken kann. Wir sollten für alle neuen Ansätze offen sein, um den Chorgesang in unserer Region am Leben zu erhalten und die Chöre zukunftsfähig aufzustellen.«

Für den Sängerkreis Obernburg zieht dessen 2.Vorsitzender Karl J. Hierl ein Fazit, auf das sich vermutlich alle Beteiligten einigen könnten: »Das Singen im Chor kann auch unter den gegebenen Umbrüchen viel emotionale Stabilität geben.« Optimismus und Tatkraft trotz alledem seien angesagt, denn »Probleme gibt es schon genug - wer jetzt Lösungen bringt, tut was Gutes.«

Hintergrund: Fragen und Teilnehmer Die Fragen an die Chöre: Wie fällt ihre Lagebeschreibung für Ihren Chor/Ihre Chöre aktuell aus? Wie sehen Sie die Chancen auf einen erfolgreichen Neustart und haben Sie konkrete Pläne? Kennen Sie die "Chorklassen" an den Realschulen und Gymnasien und was halten Sie davon, vor allem am Ziel, mit den Vereinen/Chören zusammen zu arbeiten? Antworten der Chöre: Anne Wirl, Vorsitzende Chor Canta Nova Kleinheubach; Monika Wagner, Vorsitzende Sängervereinigung Mömlingen; Wolfram Ball, Vorsitzender Gesangverein Sängerlust Laudenbach; Rainer Billinger, Vorsitzender des Gesangvereins "Frisch auf" Streit 1930 Erlenbach; Benjamin Bohlender, Vorsitzender Gesang- und Musikverein "Eintracht" Mechenhard; Kirsten Pijahn für den Vorstand des Gesangvereins Klingenberg 1863; Thessi Stendel für den Kinderchor "Les Piafs"; Margarete Faust für die Ökumenische Kinder- und Jugendkantorei, Miltenberg; Karl J. Hierl Vorsitzender des Männerchor 2000 Kleinwallstadt und 2. Vorsitzender Sängerbund Obernburg. hlin