Chöre und Kapellen im Kreis Miltenberg zwischen Hoffen und Bangen

Corona-Lage: Vereine wollen Aktive nicht gefährden

Der Start in eine Erfolgsgeschichte war die erste gemeinsame Probe des neuen Jugendorchesters des Musikverbands Untermain im Februar 2016 in der Alten Schjule Großwallstadt unter Norbert Langenhine. Ein Foto aus besseren Zeiten für Musikvereine und Chöre im Landkreis: Im März 2016 begeisterten die Fränkischen Rebläuse rund 500 Besucher mit ihrem Dirigenten Bernd Hofmann in der Bürgstädter Mittelmühle mit brillanter sinfonischer Blasmusik.

Der Probenbetrieb läuft nur im Musikverein Obernburg »normal«. Walter Berningers Begründung: »Nach der Pause im Monat Dezember wird aktuell wieder unter Einhaltung der 2Gplus-Regel geprobt. Wir haben eine sehr hohe Booster-Quote und dadurch nur noch wenige Tests.«

Pause aus Sicherheitsgründen

Für den Musikverein Eichenbühl sagt Werner Schmedding: »Aktuell haben wir uns entschieden, die Proben noch auszusetzen, da uns die neue Virusvariante Omikron zu risikoreich scheint und wir die Musiker nicht unnötig in Gefahr bringen wollen.«

Das gilt laut Benjamin Bohlender, der von einer »musikalischen Winterpause« spricht, auch für die drei Chöre in Mechenhard: »Der Probenbetrieb ruht derzeit pandemiebedingt erneut. Damit wollen wir der Pandemie-Entwicklung Rechnung tragen und unseren Beitrag leisten, Kontakte zu reduzieren.« Fast identisch antwortet Jürgen Fischar für die »Fränkischen Rebläuse«: »Aktuell befinden wir uns - seit Anfang Dezember - immer noch in der probenfreien Zeit, da zum Jahreswechsel auch keine Auftritte anstanden. Zudem möchten wir als Verein natürlich auch kein Pandemietreiber sein.«

Wolfgang Ball verrät, dass man in Laudenbach vom Versuch, unter Einhaltung der 2G-Regel »live« zu proben, wieder abgekommen und zu Online-Proben zurückgekehrt sei. Den Kinderchor »Lollipops« versorgt die Dirigentin über eine Cloud mit Liedern und Mitmachübungen.

Proben erwünscht

Eine ähnliche Lage herrscht beim Musikverein im Eschauer Ortsteil Hobbach, auch wenn Gerhard Rüth schon einen neuen Starttermin im Auge hat: »Aktuell ruht der Probebetrieb. Wir haben eine Umfrage bei allen Musikerinnen und Musikern durchgeführt. Der überwiegende Teil wünscht, dass wir baldmöglichst wieder proben. Wir planen unter Beachtung der gültigen Regeln ab Februar mit dem Probenbeginn.«

Rüth sieht nicht nur den MV betroffen. »Das Vereinsleben ist aktuell massiv reduziert. Dennoch planen wir vorsichtig optimistisch für das laufende Jahr.« Auch Ball sieht für Laudenbachs Chöre große Einschränkungen, hat aber auch feste Pläne und Hoffnungen: »Wir planen in diesem Jahr 2022 ein größeres Projekt, das wir zusammen mit einem anderen Chor durchführen wollen. Dies auch im Hinblick auf das Vereins-Jubiläumsjahr 2022. Ziel dieses Projektes sind ein oder zwei gemeinsame Konzerte im Oktober 2022 zusammen mit einem Orchester.« Er schränkt aber auch ein: »Bedingung ist jedoch, dass wir spätestens ab März 2022 mit Präsenzproben beginnen können. Sollte dies nicht möglich sein, müssen wir dieses Projekt zunächst um ein Jahr verschieben.«

Auch Jürgen Fischer und die »Rebläuse« wissen, dass sie »auf Sicht fahren« müssen: »Für den Februar/März planen wir die Wiederaufnahme der Probenarbeit, kurzfristig nach Bewertung der Sachlage und den Empfehlungen unseres Verbandes. Nachdem wir bereits einige Male kurz vor dem Auftritt die Reißleine ziehen mussten, hoffen wir auf einen nächsten, bisher fest eingeplanten Konzerttermin für den April. Daraufhin würden wir auch die Probenarbeit/Termine ausrichten.«

In Mechenhard sieht man das genau so: »Natürlich sind wir voller Tatendrang und haben unsere Jahresplanung 2022 bereits vorgenommen. Die Termine wie die Serenade im Mai, unsere musikalische Sommernacht im Juli oder ein Herbstkonzert sind soweit alle geplant. Dahinter steht aber jeweils ein großes Fragezeichen. Auch hier müssen wir auf Sicht fahren, flexibel reagieren und uns der jeweiligen Situation anpassen.«

Für Sommer optimistisch

In Eichenbühl klingt das ähnlich: »Wir geben nicht auf, sobald das Risiko überschaubar ist, fangen wir wieder an. Zur Zeit überdenken wir unsere Vorgehensweise alle zwei bis drei Wochen und entscheiden neu. Für Frühjahr/Sommer sind wir durchaus optimistisch.« Auch beim in Sachen Proben mutigen MV Obernburg halten sich Hoffnung und Skepsis die Waage: »Unser Rosenmontagsball für 2022 kann nun zum zweiten Mal nicht stattfinden. Somit fehlen erneut beträchtliche Einnahmen in der Vereinskasse. Auftritte für unser Orchester sind derzeit nicht in Sicht. Veranstalter verhalten sich bei ihren Planungen sehr defensiv. Aktuell liegen keine Anfragen vor. Unser nächstes Vereinsziel ist das Musikfest 2022 im Juni. Hierbei soll die im letzten Jahr ausgefallene 100-Jahre-Geburtstagsfeier nachgeholt werden, in der Hoffnung, dass es dann die pandemische Lage möglich macht.«

Flaute in der Jugendarbeit

Recht einheitlich und erstaunlich positiv fallen die Antworten auf die Frage nach der Entwicklung der Mitgliederzahlen in den letzten zwei Jahren aus: Fast alle Vorstände sprechen von stabilen Zahlen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, nur Gerhard Rüth sieht die Lage bei den Jugendlichen skeptischer: »Die Jugendarbeit ist leider zum Stillstand gekommen. Die gemeinsame Jugendkapelle aus Eschau, Sommerau und Hobbach ist im ›Ruhestand‹. Es ist nicht abzusehen, ob und wie viele Jugendliche wieder einsteigen.« Von »rückläufigen Tendenzen« bei Kindern und Jugendlichen spricht Hermann Schmedding in Eichenbühl. In Bürgstadt bedauert man zwar, dass Gruppenunterricht auch in der neuen Bläserklasse derzeit nicht möglich ist, freut sich aber, dass man die wieder bilden konnte. Benjamin Bohlender meldet aus dem letzten Jahr sogar leicht steigende Mitgliederzahlen.

Fazit: eine schwierige Lage für Musikvereine und Chöre im Landkreis, aber (noch) Hoffnung und Zuversicht auf Besserung.

Hintergrund: Diese Chöre haben geantwortet Folgende sechs Musikvereine und Chöre haben geantwortet: Fränkische Rebläuse Bürgstadt, Musikverein "Liederkranz" Eichenbühl, MV Spessartklang Hobbach, Gesangverein Sängerlust Laudenbach, Gesang- und Musikverein "Eintracht" Mechenhard, MV Obernburg 1921, MV "Eichenkranz" Eichenbühl.