Chöre im Kreis Miltenberg zwischen Sorge und Hoffnung

Die Bun­des­ver­samm­lung des Main­tal-Sän­ger­bun­des, Dach­ver­band von im­mer­hin 175 Chö­ren in sie­ben Sän­ger­k­rei­sen im west­li­chen Un­ter­fran­ken, spie­gel­te am Sams­tag in Bürg­stadt gut die Stim­mung, die auch un­ter den Chö­ren im Land­kreis Mil­ten­berg herrscht. Zen­tra­le Aspek­te: Die Vor­stands­ar­beit läuft trotz al­ler Pro­b­le­me zu­ver­läs­sig wei­ter, die Zah­len der Mit­g­lie­der im Ver­band al­ler­dings sind in den ver­gan­ge­nen drei Jah­ren pan­de­mie­be­dingt um gut 20 Pro­zent ge­sun­ken. Ein ähn­li­ches Er­geb­nis brach­te auch ei­ne klei­ne Um­fra­ge, an der sich fünf sehr un­ter­schied­li­che Chö­re aus dem Land­kreis Mil­ten­berg be­tei­lig­ten.