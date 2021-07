Chöre des Maintal-Sängerbund klagen über fehlende Einnahmen und »innere Leere«

Bilanz nach schwierigem Coronajahr 2020 - Kreischorleiterin Madeleine Weis stellt sich bei Generalversammlung vor

Madeleine Weis ist die neue Kreischorleiterin des Sängekreises Miltenberg

Fehlende Geselligkeit

Nicht nur die kulturellen, auch die finanziellen Verluste seien nicht zu unterschätzen. Besonders habe das soziale Miteinander gelitten. Köster: »Eine innere Leere stellte sich bei vielen ein, da das gemeinsame Proben und das anschließende gesellige Zusammensein nicht mehr möglich waren.« Um die finanziellen Belastungen der Vereine zu mindern, habe der Maintal-Sängerbund ein Hilfsprogramm und ein Notensponsoring aufgelegt.

Chöre verlieren Mitglieder

Die alles entscheidende Frage in den Chören sei aber gewesen: Wie lange dauert der Probenstopp und bleiben uns die Mitglieder treu? Jetzt könne man sehen, dass dies nicht immer der Fall war. In einigen Vereinen hätten ältere Sängerinnen und Sänger den Chor für immer verlassen. Froh war Vorsitzender Köster darüber, dass jetzt wieder Präsenzproben durchgeführt werden dürfen.

Kassiererin Beate Munz berichtet von wenigen Kassenvorgängen, die Prüfer bescheinigten eine geordnete Kassenführung.

Stellvertretender Landrat Bernd Schötterl aus Amorbach überbrachte Grußworte in gereimter Form. Er lobte das ehrenamtliche Engagement in den Vereinen und deren Sänger, die mit ihrem Hobby anderen Menschen Genuss und Freude brächten.

Hermann Arnold, Präsident des Maintal-Sängerbunds, informierte über die aktuelle Entwicklung der Chorarbeit in Zeiten vor und nach Corona. Er berichtete von einem Gespräch vor wenigen Tagen mit Bernd Sibler, dem bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, über die gültigen Abstandsregelungen beim Singen. Dort seien gemäß Vorgaben vom Gesundheitsministerium und der Berufsgenossenschaft Abstände von zwölf Metern geplant gewesen. Dies sei in keiner Weise nachvollziehbar gewesen. Nach mehreren Gesprächen habe man sich jetzt auf zwei Meter Abstand einigen können. Auch sollte es möglich sein, dass Geimpfte oder Genesene so proben dürfen, die Übrigen mit negativen Tests.

Als zweites Ärgernis sprach Arnold das Transparenzregister an, ein »kostenpflichtiges vorgegebenes bürokratisches Monster«, das für viel Unverständnis in den Vereinen gesorgt habe. Das werde ab 1. Januar 2023 einfacher handhabbar sein, da dann die benötigten Daten aus dem Vereinsregister übernommen werden.

Amtsantritt mit neuen Ideen

Die neue Kreischorleiterin Madeleine Weis stellte sich vor. Sie ist 39 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern in Rauenberg. Sie ist ausgebildete Grund- und Hauptschullehrerin für Deutsch und Musik. Bereits seit 2009 leitet sie einen Kinder-, Jugend- und einen Projektchor.

Sie versteht ihre künftige Aufgabe darin, musikalische Ideengeberin für den Sängerkreis zu sein. »Mir schweben einige Fortbildungsideen im Kopf umher, besonders für Vereinsvorstände und die Chorleitungen.« Sie freue sich darauf, erklärte Madeleine Weis, welche Konzert-Ideen sich nach Corona ergeben.

Hans-Jürgen Freichel