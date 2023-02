Chöre aus aller Welt zu Besuch am Untermain

Musik: Internationaler Wettbewerb kommt nach fünf Jahren zurück - Kreis Miltenberg sucht Gastgeber für Sänger

Miltenberg 19.02.2023 - 17:59 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zur Unterbringung der Teilnehmer beim Internationalen Chorwettbewerb vom 13. bis 17. Juli sucht das Landratsamt Miltenberg Gastgeber. Archivfoto: Stefan Cling

Die Ausschreibung läuft, erste Bewerbungen sind eingegangen, so dass einem spannenden und musikalisch anspruchsvollen Programm nichts im Wege steht, meldet die Kreisbehörde.

Teil des Wettbewerbs und nicht nur für die Gäste ein tolles Erlebnis soll auch in diesem Jahr die Unterbringung der Sängerinnen und Sänger in Privathaushalten sein. Daher sucht der Landkreis Miltenberg Gastgeber, egal ob Einzelpersonen, ein Chor, eine Gemeinde oder ein Ortsverein. Wie auch in den Jahren zuvor, wird der Wettbewerb durch weitere Veranstaltungen ergänzt, zu denen ein Eröffnungskonzert ebenso gehört wie der Besuch in Schulen und das gemeinsame Singen mit heimischen Chören.

Der Internationale Chorwettbewerb sei nicht nur ein Erlebnis und eine Bereicherung für den Chorgesang, sondern auch eine Möglichkeit, den Landkreis zu präsentieren und Freunde zu gewinnen, schreibt das Landratsamt weiter. Darüber hinaus lebe der Chorwettbewerb von der Kooperation mit den Sängerkreisen und damit den Landkreischören, dem Maintal-Sängerbund und dem Bezirk Unterfranken. Auch das Woi-Beschfest vom Elsenfelder Musikverein, das während der Wettbewerbstage stattfindet, sei eine Bereicherung.

bFragen rund um den Chorwettbewerb beantwortet das Kulturreferat des Landratsamts Miltenberg (Tel. 09371 501-506, -501, -503; E-Mail: kultur@lra-mil.de). Infos gibt's auch im Internet: https://www.chorwettbewerb.landkreis-miltenberg.de

bam