Chef des Miltenberger Gesundheitsamtes über die Lehren aus Corona

Auslaufen lassen konnten Sie's ja wirklich nicht. Wie erschöpft sind Sie in den Ruhestand gegangen?

Ich muss ganz ehrlich sagen, das war wirklich knallhart und ich hatte mir das ganz anders vorgestellt. Statt lockerem Übergang bis zum Schluss Volldampf mit Sechs-Tage-Woche und auch zum Ende hin noch Zehn-, Zwölf-Stunden-Tage. Es ist mir dann doch recht schwer gefallen und ich habe Zeit gebraucht runterzufahren.

Der letzte Arbeitstag - da hat man normalerweise seinen Schreibtisch schon auf- und ausgeräumt und dreht eigentlich nur noch eine Abschiedsrunde durchs Haus. Ihrer war vermutlich ganz anders?

Der war dann doch noch ganz schön stressig, denn die Pandemie hatte nicht ihren letzten Arbeitstag und auch keine Pause gemacht. Es gab jeweils eine kleine Verabschiedung durch den Landrat und von meinen Mitarbeitern, aber keine Feier. Dann war ich um 16 Uhr noch mal beim Gesundheitsforum der Gesundheitsregion dabei und schließlich so um halb sieben zu Hause.

Als Sie vor über einem Jahr sagten, ich laufe vor der Pandemie nicht davon, ich schiebe meinen Ruhestand hinaus, haben Sie da erwartet, dass das Virus noch länger durchhält als Sie?

Das war nicht absehbar. Wir hatten in den vergangenen Jahren immer mal infektiologische Lagen, die sich einigermaßen schnell wieder beruhigt haben, aber diesmal nicht. Im Gegenteil, man musste sich fast täglich auf Neues einstellen. Mir war im vergangenen Jahr klar, dass es im Herbst nicht vorbei sein wird. Impfstoff gab's noch nicht, spezifische Medikamente auch nicht, bei der Ausgangslage war kein Ende absehbar.

Personalmangel, unzureichende Ausstattung, unbesetzte Stellen - das war in vielen bayerischen Gesundheitsämtern Dauerzustand.

Ja, in den 30 Jahren meiner Amtszeit gab's da wenig Veränderungen zum Positiven. Deutschlandweit waren die Gesundheitsämter personell eher schwach aufgestellt. Die Ausstattung richtete sich nach der Einwohnerzahl der Landkreise, war aber nie so, dass man - sagen wir - Reserven hatte. Für Krisenzeiten war das völlig unzureichend. Ohne Unterstützung aus dem Haus, ohne die Mitarbeiter aus anderen Abteilungen des Landratsamtes hätten wir schon in der ersten Welle die Kontaktnachverfolgung und Quarantäneüberwachung nicht geschafft. Wir hatten viel zuwenig Personal und waren viel zu schwach aufgestellt.

Die bayerischen Gesundheitsämter wurden jetzt zur Pandemiebekämpfung um 1400 Personen aufgestockt. Dazu kamen noch Tausende weitere Helfer. Die von der Politik beschworene Stärkung der staatlichen Gesundheitsbehörde gab es also. Was wird davon bleiben?

Die meisten Stellen sind befristet; immerhin einige bis Ende nächsten Jahres. Die Hoffnung ist aber, dass ein Teil der Aufstockung, und wenn auch nur ein geringer, dauerhaft bleibt. Immerhin gelang es uns, während der Pandemie zwei offene Arztstellen zu besetzen. Mit den zwei neuen Kolleginnen, meiner Stellvertreterin Susanne Reysen - und wenn dann im Oktober mein Nachfolger kommt, hat das Amt wieder dreieinhalb besetzte Arztstellen. Hinzu kommen derzeit noch zwei Kolleginnen und ein Kollege, welche sich zwei weitere befristete Arztstellen teilen.

Der Sachbereich Gesundheitsschutz / Infektionsschutz ist ja nur ein Aufgabenfeld des Amtes. Was ist denn in »normalen« Zeiten, der wichtigste oder der forderndste Sachbereich?

Das hat sich über die Jahre gewandelt. Als ich begonnen habe, 1987, stand das Gutachterwesen noch ganz oben an. Da ging es zum Beispiel um sozialmedizinische Gutachten für die Sozialhilfeverwaltung zur Feststellung der Arbeitsfähigkeit oder zum Ausmaß der Pflegebedürftigkeit von Sozialhilfeemfängern. Außerdem haben wir jahrzehntelang auch Begutachtungen für die Betreuungsgerichte durchgeführt. Das ist erheblich weniger geworden - auch wenn's noch mal eine Welle gab, als wir im Jahre 2015 die ganzen Flüchtlinge untersuchen mussten. Die neuen Schwerpunkte sind Prävention und Gesundheitsschutz. Und da haben wir immer schon Infektionshygiene betrieben. Ich kann mich noch erinnern an einen großen Salmonellose-Ausbruch, zwei Q-Fieber-Ausbrüche in Collenberg, mehrere Noroviren-Ausbrüche und die Schweinegrippe in den 1990er und 2000er Jahren - aber natürlich nie an so was wie die Corona-Pandemie.

Sie haben in Würzburg Medizin studiert, waren dann Stabsarzt bei der Bundeswehr und Assistenzarzt in Lohr, bevor Sie 1987 in Miltenberg Amtsarzt wurden. Was treibt einen jungen Mediziner in den staatlichen Gesundheitsdienst, wenn er auch ein berühmter Herzchirurg oder ein deutlich besser verdienender Arzt mit eigener Praxis werden könnte?

Ich hatte eigentlich nie daran gedacht, mich selbstständig zu machen und niederzulassen. Es war allerdings auch die Zeit, in der von einer »Ärzteschwemme« die Rede war. Ich hatte mich schon früh für den öffentlichen Gesundheitsdienst verpflichtet, da gab's auch ein Stipendium während des Studiums. Deshalb war ich zu Praktika in Gesundheitsämtern, die mir viel Spaß gemacht haben. Und dann hatte ich noch zuvor zwei Semester Juristerei in Würzburg studiert und damit von Anfang an auch die Verwaltungstätigkeit im Blick.

Jetzt sucht die Regierung von Unterfranken für Sie einen Nachfolger. Und das bei zunehmendem Ärztemangel. Aktuell ist in Bayern jede zweite Leitungsstelle in den Gesundheitsämtern unbesetzt. Wie schwer wird die Wiederbesetzung?

Erfreulicherweise ist die Regierung inzwischen fündig geworden. Es gibt einen Nachfolger. Da war es schon hilfreich, dass ich noch ein wenig weitergemacht habe. Er kommt im Oktober. Grundsätzlich muss aber an der Attraktivität des öffentlichen Gesundheitsdienstes gearbeitet werden. Früher konnten wir mit geregelten Arbeitszeiten ohne Nacht- und Wochenenddienste punkten, aber das hat sich gewandelt. Durch die Gemeinschaftspraxen und die Möglichkeiten als angestellte Ärzte zu arbeiten, ist auch draußen die Vereinbarkeit von Beruf mit Familie und Privatleben besser geworden. Danach geht's natürlich auch ums Geld, denn im Vergleich mit einer Klinikstelle verdient ein Arzt hier 1000 bis 1500 Euro im Monat weniger. Und schließlich ist es auch eine etwas andere Medizin, keine auf den einzelnen Patienten bezogene kurative Medizin, sondern eine auf die Gesundheit der Bevölkerung ausgerichtete Medizin. Sehr spannend, sehr vielfältig, jeden Tag etwas Neues - ich hab's nie bereut.

Vor rund sieben Jahren, in der Geburtsphase des Landkreises als Gesundheitsregion plus haben Sie einige wichtige Problemfelder benannt: den Haus- und Kinderarztmangel, die Bedarfsplanung, den ärztlichen Bereitschaftsdienst, die stationäre Versorgung. Die Themen blieben Dauerbrenner. Hat sich auch etwas verbessert?

Bei den Kinderärzten haben wir die geforderten beiden Sitze bekommen. Sie sind leider noch nicht besetzt, aber das wird hoffentlich bald geschehen. Da hat der politische Druck von allen Stellen geholfen. Beim Bereitschaftsdienst waren wir ein wenig skeptisch wie die Neuregelung funktioniert, aber das hat sich gut etabliert und auch zu einer Entlastung der niedergelassenen Ärzte geführt. Bei der hausärztlichen Versorgung sind wir in die Nachwuchswerbung und -förderung miteingestiegen, was sicherlich hilfreich ist, und auch das nach der Privatisierung belastete Verhältnis zwischen niedergelassenen Ärzten und Helios-Klinik hat sich meiner Wahrnehmung nach wieder verbessert. Auch da hat die Gesundheitsregion geholfen; man hat sich in den Gremien zusammengesetzt und miteinander geredet.

Aufgabe der Gesundheitsämter ist ja die Medizinalaufsicht, aber hat es auch die Gesundheit der Bevölkerung im Blick? Früher einmal haben die bayerischen Könige Ärzte über Land geschickt, um zu erkunden, wie es den Menschen in den Spessartdörfern geht. Davon gibt's noch sehr kuriose Berichte. Wissen Sie, wie's den Menschen im Landkreis geht?

Heutzutage reist der Amtsarzt nicht mehr durch die Dörfer, sondern beschäftigt sich mit Statistiken und Zahlen. In meinen Anfangsjahren habe ich zum Beispiel noch selbst eine Todesursachen-Statistik erstellt. Oder man wirft natürlich immer wieder Blicke auf irgendwelche amtliche Statistiken über den Gesundheitszustand der Bevölkerung und den Krebsatlas. Aber da ist der Landkreis glücklicherweise nie auffällig geworden. Dabei geht es vor allem um individual- und umweltmedizinische Aspekte: Gibt es mögliche Umwelteinflüsse oder Verhaltensweisen, die vermehrt Krankheiten auslösen? Aber für solche Analysen oder Metaanalysen hatte ich nie viel Zeit. Konkret wird's in der Umweltmedizin, wenn's um den Verdacht schädlicher Einflüsse geht. Beispielsweise als es um Blei im Klingenberger Trinkwasser ging oder um Luftschadstoffe aus einem Kleinheubacher Betrieb. Da standen für mich der Schutz und die Gesundheit der Bevölkerung ganz oben. Das wurde umfänglich untersucht. Da hab ich nie lockergelassen und mir auch nicht immer nur Freunde gemacht.

Zum Schluss noch mal zurück zu Corona: Was gibt's für Lehren aus der Pandemie? Welche Vorsorge müssen Bund, Länder und Kommunen betreiben? Was hat man für die Kommunikation und die Zusammenarbeit gelernt?

Da ist zunächst die Digitalisierung. Da steht Deutschland nicht gut da. Ich hoffe und erwarte, dass der Nachholbedarf nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in vielen anderen Bereichen aufgeholt wird. Es wurde ja auch schon viel investiert. Der Informations- und Datenaustausch muss aber einfach schneller und besser werden. Und sicher müssen wir mehr Vorsorge für den gesundheitlichen Katastrophenfall betreiben. Unter anderem auch Vorräte anlegen, von den Untersuchungsmaterialien bis zu Schutzausrüstungen. Und dann hat die Pandemie ja auch weitere Schwächen gezeigt, was unter anderem die Zusammenarbeit im europäischen Raum betrifft. Alle haben sich zunächst mal abgeschottet und erst spät an gegenseitige Hilfe gedacht. Wir wussten zwar um die Gefahr grenzüberschreitender Seuchen und haben auch Notfallpläne gemacht, die allerdings nie überprüft wurden. Die Pandemie hat uns deren Schwächen gezeigt. Daraus müssen wir lernen, die Pläne verbessern, fortschreiben und auch »Pandemie üben« - so wie die Feuerwehren und die Rettungsdienste auch regelmäßig für den Ernstfall trainieren.

