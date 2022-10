Charakteristisches Ortsbild erhalten

Ortsentwicklung: Info-Abend zum Gestaltungshandbuch und Kommunalen Förderprogramm in Elsenfeld mit rund 100 Bürgern

Elsenfeld 12.10.2022 - 11:17 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auch ältere und leerstehende Häuser in der Hauptstraße fallen in das Sanierungsgebiet Ortskernsanierung II. Die Förderungen sind ein Anreiz für die Besitzer, ihre Häuser zu renovieren. Foto: Martin Roos Bei einem Workshop erarbeiteten die Bürger an vier Tischen ihre Vorschläge und Wünsche für das Sanierungsgebiet. Foto: Martin Roos

Die Planerinnen vom Büro Schirmer, Architekten, Stadtplaner aus Würzburg informierten über das kommunale Förderprogramm für Gebäude im förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet. 400 Einladungen hatte die Gemeinde an Bewohner verschickt. Gekommen waren rund 100 Personen. Im Geltungsbereich des Sanierungsgebietes liegen die Hauptstraße, die Rathausgasse, die Nebengasse, die Jahnstraße, die Marienstraße und Teile der Hofstetter Straße.

Franzke betonte, Ziel des Förderprogramms sei, das charakteristische Ortsbild zu erhalten, wiederherzustellen und zu stärken. Mit dem Programm solle die ortsgerechte Gestaltung von Gebäuden und Freiflächen gefördert werden. Es schaffe einen Anreiz für private Sanierungsmaßnahmen und es trage zur Aufwertung der Qualität des Wohnumfeldes bei. Auch Modernes könne durchaus gefördert werden. Als vorbildliches Sanierungsbeispiel nannte Franzke das Alte Schusterhaus (Anwesen Jahnstraße 3, ehemalige Malschule Liane), das in ein Boardinghaus umgebaut worden sei.

Förderfähig sind laut Franzke Maßnahmen zur Stärkung des Ortsbildes und zur Herstellung typischer Raumkanten. Förderfähig seien auch Maßnahmen zur gestalterischen Aufwertung der Gebäude wie Maßnahmen an Dach und Dachaufbauten, an Fassaden und Begrünung an Fenstern und Schaufenstern, am Hauseingang und die Gestaltung von Werbeanlagen. Zuschüsse gebe es auch für Maßnahmen zur Aufwertung der Freifläche und Gärten, Maßnahmen am Gebäudevorbereich am Hof und Garten sowie an Nebengebäuden und an Einfriedungen und Hoftoren. Nicht gefördert würden Maßnahmen im Gebäudeinneren und Dämmmaßnahmen.

Im Sanierungsgebiet gibt es 50 ortsbildprägende Gebäude und neun Baudenkmäler. Neu gestaltet werden auch die Alte Hauptstraße sowie die Nebengasse und die Rathausgasse. In der Hauptstraße muss der Kanal saniert werden. Details werden laut Bürgermeister Kai Hohmann noch im Kommunalen Förderprogramm festgelegt. Fördergrundlage bilde das Gestaltungshandbuch. Laut Geschäftsleiter Joachim Oberen gibt es kostenlose Beratungen für Hauseigentümer. Die maximale Förderung werde noch vom Gemeinderat festgelegt.

Am Ende der Veranstaltung wurden die Ergebnisse des Workshops vorgestellt (siehe "Hintergrund").

ro

Hintergrund: Vorschläge der Bürger für das Sanierungsgebiet In der Hauptstraße möchten einige Bürger das historische Pflaster erhalten. Andere wünschten sich den Einbau eines rollatorfreundlichen Belags. Im gesamten Ort sollten 30 Kilometer pro Stunde als Höchstgeschwindigkeit eingeführt werden. Leerstehende Geschäfte sollten zurückgebaut und zu Wohnungen umgebaut werden. Die Hauptstraße solle belebt und die Gaststätte und die Metzgerei erhalten werden. Die Angelgärten sollten erhalten und der Zugang zum Main freundlicher und einladender gestaltet werden. Die Parkplätze sollten strukturiert und die Parkscheibenregelung in der Hauptstraße gestrichen werden. Weitere Wünsche waren ein Beleuchtungskonzept und Ladesäulen für E-Mobilität. Bei Häusern ist der Wunsch vieler, das Fachwerk zu erhalten, freizulegen und Fassaden zu begrünen. Erhalten und saniert werden sollten Holzfenster und Holztüren. Es sollten rote Ziegel verwendet und Photovoltaikanlagen integriert werden. Hoftore sollten zurückgesetzt und die Fläche als Vorgarten genutzt werden. Der Nussbaum und der Apfelbaum in der Rathausgasse sollten erhalten bleiben. Öffentliches Grün solle künftig klimaresistent sein. Es sollten Ruhebänke aufgestellt und Gemeinschaftsflächen geschaffen werden. Die Scheunen in der Hauptstraße sollten von der Hinterseite erschlossen werden. Wenn möglich, solle ein Nahwärmekonzept integriert werden. Bei der Geschwindigkeit in der Hauptstraße gab es unterschiedliche Meinungen. Elf Bürger waren dafür, die Geschwindigkeit beizubehalten, elf Bürger waren dafür, die Geschwindigkeit zu reduzieren und damit mehr Aufenthaltsqualität und Sicherheit zu schaffen. (ro)