Charakteristik eines Moores: Expedition zu den »Drei Seen« bei Kirchzell

»Ein El Dorado für Amphibien«

Ruhig liegt die Oberfläche dieses "Sees" bei Kirchzell-Breitenbuch da. Das Wasser wirkt durch Huminsäuren schwarz. Der Biologe Steffen Scharrer am Ufer eines der "Drei Seen" bei Kirchzell-Breitenbuch. Rundblättriger Sonnentau. Lila Fingerhut wächst am Ufer eines der "Drei Seen" bei Kirchzell-Breitenbuch. Trompeten-Becherflechten wachsen in der Uferzone.

Eigentlich handelt es sich bei den Drei Seen gar nicht um Seen, sondern vielmehr um Teiche, wie Scharrer klarstellt. Denn zum einen seien sie mit um die drei Metern Tiefe zu flach für einen See und zum anderen seien sie künstlich angelegt worden. Wie Egon Büchler vom Markt Kirchzell erklärt, wurden die Drei Seen früher unter anderem für die Fischzucht genutzt. Sie waren im Laufe der Zeit mal im Kloster- und Fürstenbesitz und seien heutzutage wieder in Privathand. Tatsächlich gibt es laut Scharrer heutzutage auch nur noch zwei Teiche, da der dritte bereits vollständig verlandet sei. Er ist zu einem Übergangsmoor geworden, erklärt der Biologe.

Wasser wirkt schwarz

Aber auch die beiden Teiche, die noch offene Wasserflächen haben, haben in ihrer Charakteristik viel von einem Moor. So ragt Vegetation in die Teiche hinein. Das Wasser werde so »nach und nach vom Land erobert«, sagt Scharrer, der auch Vorsitzender der Miltenberger Kreisgruppe des Bund Naturschutz ist. Zudem ist die Oberfläche großteils mit Schwimmblattvegetation wie Laichkraut bedeckt. Das Wasser wirkt schwarz, der Biologe führt das auf Huminsäuren zurück, die natürlicherweise in Mooren vorkommen. Auf dem Wasser sind eine Entenfamilie mit Jungtieren und ein Blesshuhn zu sehen. Unter der Oberfläche lebten außerdem Molche und Blutegel.

Steffen Scharrer greift ins Frauenhaarmoos, das am Ufer der »Drei Seen« bei Kirchzell-Breitenbuch wächst. Fotos: Julie Hofmann

»Übergangsmoore sind ein wichtiger Lebensraum, den es bei uns in der Region sonst nicht gibt«, sagt Scharrer. Die nächstgelegenen Moore seien im Spessart und in der Rhön gelegen. Bei den »Drei Seen« handele es sich zudem um ein geschütztes Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (kurz: FFH-Gebiet). Scharrer kommt häufiger hierher, um zu sehen »ob alles noch so ist, wie es sein soll«. Außerdem beobachtet er hier gerne Libellen, wie etwa die Moosjungfer und die Hufeisenazurjungfer, die er auch während dieser Expedition am Ufer entdeckt. »Übergangsmoore sind ganz wichtig als CO2-Senker«, erläutert Scharrer. CO2 aus der Luft werde in der Biomasse fixiert.

»Wie auf einem Teppich«

In der Uferzone ist neben den Binsen und Seggen alles mit Moosen und Flechten bedeckt. Auch Schwinggrasrasen und Torfmoos wachsen hier. Wenn man mit dem Fuß auftritt, kommt Wasser aus dem Untergrund. »Der Boden gibt nach, man läuft wie auf einem Teppich«, beschreibt es der Experte. »Wir stehen eigentlich schon im Wasser.« Die »Seen« würden auch von Wildschweinen genutzt, die herkämen, um sich zu suhlen. »Das kann aber auch gefährlich sein, weil man drin versinken kann und dann nur schwer wieder rauskommt.«

Von Nadelwald umgeben

Der Biologe greift ins Frauenhaarmoos, das hier ebenfalls zu finden ist. »Es ist wie ein Schwamm, drinnen ist es ganz feucht.« Eine Spinne krabbelt aus dem Moos heraus, doch das stört Scharrer nicht. Weiter außerhalb sind die Drei Seen von Nadelwald umgeben, der künstlich angelegt wurde. Hier ist der lila Fingerhut zu sehen, der als Heilpflanze zum Beispiel in Herzmedikamenten zum Einsatz komme.

Das einzige, was der Experte bei dieser kleinen Expedition nicht entdeckt, ist die Schwarze Heidelibelle (siehe »Hintergrund«). Ohne fündig geworden zu sein, geht es zurück zum Auto und damit in die Zivilisation, die kilometerweit von den Drei Seen entfernt liegt.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Schwarze Heidelibelle Schwarze Heidelibelle Die Schwarze Heidelibelle ist laut dem Biologen Steffen Scharrer die einzige Libellenart Deutschlands, die komplett schwarz gefärbt ist. Zumindest gelte dies für die ausgefärbten Männchen. Am liebsten besiedelten ihre Larven saure und moorige Gewässer wie Hoch- und Übergangsmoore. Denn auch noch im Wasser mit einem sauren pH-Wert von 3 könnten sich die Larven gut entwickeln. Voraussetzung sei, dass ausreichend Wärme vorhanden ist. Die ausgewachsenen Libellen schlüpften im Juli oder August. Bis in den Oktober könne man die erwachsenen Tiere auf sonnenbeschienenen Plätzen beobachten.

In vielen Gebieten Bayerns gehen die Bestände der Libellenart zur Zeit stark zurück, sagt der Experte. Auch im Kreis Miltenberg sei dieser Rückgang deutlich erkennbar. Deshalb seien Gewässer wie die »Drei Seen« besonders schützenswert. (juh) Weitere Infos unter: www.bund-naturschutz.de/libellen