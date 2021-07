Chanukka-Leuchter von 1831 findet Weg zurück nach Miltenberg

Messingobjekt in Judaica-Abteilung des Stadtmuseums ausgestellt

Miltenberg 18.07.2021 - 15:38 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Chanukkaleuchter von 1831 - mit den Spuren der Zerstörung zwischen 1938 und 1945 - hat nun in der Judaica-Abteilung des Stadtmuseums wieder einen Platz in seiner alten "Heimat" Miltenberg gefunden.

Der Leuchter gehört zu einer neu gestalteten Präsentation von Fundstücken rund um das jüdische Leben in Miltenberg seit dem Ende des 13. Jahrhunderts. Auf der Vorderseite des Leuchters findet sich auf Hebräisch die Inschrift: »Diese Menora wurde gegeben von der Brüderschaft junger Männer im Jahr 592«, was in unserer Zeitrechnung 1831/32 entspricht. An den Seiten werden die Namen der »jungen Männer« auf Hebräisch aufgeführt - heute wichtige Dokumente dieser Zeit. Auf der Rückseite steht auf Deutsch: »Verfertigt von Weigert Gürtler in Miltenberg 1831«. Die Beschriftung in der Glasvitrine skizziert die Odyssee des Chanukka-Leuchters.

Der Leuchter aus Messing ist eine Leihgabe des Würzburger Museums in Franken. In dessen Depot wurde er erst 2016 wiederentdeckt. Vermutlich hatten ihn Nazis 1938 aus der zerstörten und geschändeten Synagoge in Miltenberg geraubt und ins damalige Mainfränkische Museum gebracht, wo er wohl bei der Bombardierung Würzburgs am 16. März 1945 schwer beschädigt und dann für lange Jahre in einer Kiste eingelagert wurde. Der heutige Zustand ist der, in dem er 2016 gefunden wurde.

Erinnerung an Aufstand

Das Chanukkafest im Dezember erinnert an den Aufstand der Juden gegen die makedonischen Syrer. Nach dem Sieg 165 vor Christus reinigten die Juden den Tempel in Jerusalem und weihten ihn neu ein. Bei der Weihe hatte man aber nur noch einen einzigen Krug reines Öl, mit dem die Lichter auf dem goldenen Leuchter acht Tage lang gebrannt haben sollen. Deshalb hat jeder Chanukka-Leuchter acht Arme und acht Kerzentüllen - nicht selten als »Diener« oben noch eine neunte Kerze zum Anzünden.

Das Jubiläum »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« und die Eröffnung des Stadtmuseums vor 25 Jahren sind Daten, die zeigen, dass es kaum einen besseren Zeitpunkt hätte geben können, um die attraktiv und informativ umgestaltete Judaica-Abteilung der Öffentlichkeit zu präsentieren. Besucher werden merken, dass die Neugestaltung viele Facetten hat, die einen Besuch mehr denn je lohnen - auch und gerade für Kinder und Jugendliche.

Informativ und attraktiv

Eine junge Wissenschaftlerin nämlich, die 26-jährige Claire Dengel, die schon als Praktikantin im Museum gearbeitet hat, hat im Zuge ihres Studiums »Museologie und materielle Kultur« in Würzburg die Bachelorprüfung abgelegt und arbeitet aktuell an ihrer Masterarbeit mit dem Titel »Sammlungen - Provenienz und kulturelles Erbe«. Sie entwickelte bei ihrem Praktikum eine sehr informativ und attraktiv gestaltete Tafel, die anschaulich und detailliert Informationen über jüdische Familien in Miltenberg bietet.

Unter der Überschrift »Jüdisches Leben in Miltenberg - von Hausierern, Viehhändlern und Kaufleuten« werden ausgewählte Familien mit Schwerpunkt seit Beginn des 20. Jahrhunderts vorgestellt.

HEINZ LINDUSCHKA

Hintergrund: Jüdische Synagogen in Miltenberg Die erste Synagoge in Miltenberg stammt aus der Zeit um 1290. Sie zählt zu den ersten im originalen Mauerwerk erhaltenen Synagogen in Mitteleuropa. Um 1420 wurden vom Mainzer Erzbischof Conrad III. die Juden aus Miltenberg ausgewiesen und das Gebäude wurde als »Judenschul« verkauft. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts konnte die neu und stärker entstandene jüdische Gemeinde der Stadt ihr Gotteshaus zurückkaufen. Ein gutes Jahrhundert später war das stark renovierungsbedürftige Gebäude zu klein geworden. Schon 1852 wurden in einem Haus in der Riesengasse ein Schulraum und ein Betzimmer eingerichtet, bevor die jüdische Gemeinde 1877 die alte Synagoge im Schwarzviertel an den Bierbrauer Friedolin Busch verkaufte, der einige Umbauten vornahm und eine Zwischendecke einzog. Bis 1910 diente das Gebäude der Kaltloch-Brauerei als Gärkeller und Lager. Der Kaufvertrag legte fest, was die Juden aus der ehemaligen Synagoge herausnehmen durften. Darunter war auch der Toragiebel, der heute im Museum zu sehen ist. 1903 war nach langer Vorarbeit im Synagogen- und Schulhausbauverein der Grundstein für ein neues Gebäude gelegt worden und 1904 gab es die Einweihung der neuen Synagoge in der neuen Mainstraße. Der Toragiebel krönte dort einen rund drei Meter hohen Toraschrein und das Exponat im Museum erinnert noch heute mit den Spuren der Gewaltausschreitungen an den Novemberpogrom 1938. (hlin)