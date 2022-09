Chancen auf Karrieren in 50 Topfirmen

Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Berufsmesse: Bewerbung bis 17. Oktober möglich

Klingenberg a.Main 29.09.2022

Zum zweiten Mal findet der »Karrieretag« in Klingenberg bei der Firma Wika statt. Hier haben am 25. November vorausgewählte junge Frauen und Männer Gelegenheit, über 50 Weltmarktführer und Hidden Champions kennenzulernen und mit deren Top-Entscheidenden und Geschäftsleitenden über konkrete Stellenangebote zu sprechen und sich Kontakte für ihre Zukunft aufzubauen. Die Veranstaltung steht unter Schirmherrschaft des Bundeswirtschaftministers. Für die Teilnahme können sich Interessierte noch bis 17. Oktober bewerben.

Viele Familienunternehmen

Familienunternehmen machen 95 Prozent der Unternehmen in Deutschland aus und stellen 60 Prozent der Arbeitsplätze. Das Karriereumfeld in diesen Firmen ist gekennzeichnet durch nachhaltiges Wirtschaften, positive Arbeitsatmosphäre und vielfältige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten, heißt es in der Ausschreibung für den Karrieretag.

All das können Talente mit und ohne Berufserfahrung beim Karrieretag in Klingenberg aus erster Hand von den Vertretern von über 50 führenden Familienunternehmen, darunter einige aus der Region, erfahren. Veranstaltungsort ist das neue Wika-Innovationszentrum, welches die größte Investition der Firmengeschichte des Messgeräteherstellers darstellt und die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Unternehmensentwicklung stellen soll.

Innovative Lösungen finden

»Hier entstehen die Produkte und Dienstleistungsangebote von morgen, die unseren Kunden helfen, die Herausforderungen der Digitalisierung, der Dekarbonisierung und des demografischen Wandels zu bewältigen und damit auch unseren zukünftigen Erfolg sicherstellen. Dazu benötigen wir engagierte Mitarbeiter, die über den Tellerrand hinausschauen, zukünftige Anforderungen in innovative Lösungen umsetzen«, so Alexander Wiegand, geschäftsführender Wika-Gesellschafter.

Der »Karrieretag« ist eine gemeinsame Initiative führender Familienunternehmer, des Entrepreneurs Club und der Stiftung Familienunternehmen.

bWeitere Informationen und Bewerbung auf: https://www.karrieretag-familienunternehmen.de

