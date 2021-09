Blick in den Neckar-Odenwald: CDU bleibt stärkste politische Kraft

Rolf Weckbach aus Walldürn wird Vizeweltmeister im Duathlon - Neuer Bettentrakt für Buchener Krankenhaus

Neckar-Odenwald-Kreis 28.09.2021 - 14:07 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Krankenhaus in Buchen, Teil der kreiseigenen Neckar-Odenwald-Kliniken, soll einen neuen Bettentrakt erhalten. Foto: Martin Bernhard

Bundestagswahl: Auch im Neckar-Odenwald-Kreis haben die Bürger im bundesweiten Trend gewählt. So rutschte gegenüber der Wahl vor vier Jahren die CDU bei den Zweitstimmen um 9,3 Prozentpunkte auf 30,5 Prozent ab, während die SPD um fünf Prozentpunkte auf 22,7 Prozent zulegte. Auch die Grünen verbesserten ihr Ergebnis von 7,9 auf 10,3 Prozent sowie die FDP von 10,6 auf 13,5 Prozent. Die AfD verlor dagegen an Stimmen und erreichte 12,5 gegenüber 14,1 Prozent im Jahr 2017. Direktkandidatin für den Wahlkreis Odenwald-Tauber, der den Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis umfasst, ist erstmalig Nina Warken. Sie löst damit Alois Gerig ab, der nicht mehr angetreten war. Warken fuhr 35,5 Prozent der Erststimmen ein gegenüber 46,9 Prozent, die Gerig vor vier Jahren erreicht hatte.

Sport: Der Walldürner Zahnarzt Rolf Weckbach hat bei der Duathlon-Weltmeisterschaft in Zofingen (Schweiz) in der Altersklasse M 50 den zweiten Platz erreicht. Im Gesamtklassement kam er als 14. ins Ziel. »Der Powerman ist das Härteste, was ich jemals gemacht habe«, sagte Weckbach nach dem Rennen. Der Sportler legte zehn Kilometer im Laufen mit 250 Höhenmetern, 150 Kilometer auf dem Fahrrad mit 2200 Höhenmetern und am Schluss 30 Kilometer Laufen mit rund 900 Höhenmetern zurück. Die kalte und nasse Witterung stellte besondere Herausforderungen an die Athleten. Viele Teilnehmer schieden wegen Unterkühlung aus dem Rennen aus. Weckbach erreichte das Ziel nach sieben Stunden und 54 Minuten.

Gesundheit: Die Neckar-Odenwald-Kliniken planen weiterhin einen Ersatzneubau für ihren mehr als 50 Jahre alten Bettentrakt in Buchen. Das teilte das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises, der Träger der Kliniken ist, mit. Der neue Bettentrakt wird im Vergleich zum Altbau über vergrößerte Flure, moderne Zimmer und eine ausgereifte Infrastruktur verfügen. Außerdem schafft er Platz für einen Patientengarten zwischen den einzelnen Trakten. Der südliche Teil des bestehenden mittleren Gebäudes soll später abgerissen werden, um Platz für einen Verbindungsgang zum anderen Bettentrakt auf der Ostseite zu schaffen, der bereits 2013 in Betrieb gegangen ist.

Aktuell laufen die Genehmigungsplanung und die Kostenkalkulation. Mit der Generalplanung ist ein Büro aus München beauftragt. Die Klinikleitung rechnet mit Gesamtkosten von rund 28 Millionen Euro. Das Land Baden-Württemberg hatte bereits im Jahr 2018 eine Förderung in Höhe von 10,5 Millionen Euro zugesagt. Baubeginn wird voraussichtlich Ende 2023 sein.

Martin Bernhard