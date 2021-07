Casanova Society Orchestra entführt Elsenfelder Publikum in die »Goldenen Zwanziger«

Musik mit Frack, Charme und Zylinder

Elsenfeld 18.07.2021 - 13:35 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Neben Gesang und witzigen Dialogen zeigte das Casanova Society Orchestra am Samstag in Elsenfeld auch immer wieder Tanzeinlagen Das Casanova Society Orchestra mit Elisabeth King (Klavier), Andreas Holzmann (Gesang, Moderation, 2. Geige), Andreas Hirtler (Bass, Tuba), Sonja Firker (1. Geige, Gesang), Michael Rowalska (Schlagzeug, Moderation), Stefan Gort (Trompete, Gesang, Moderation) und Ina Brox (Saxophon, Klarinette, Gesang) sorgten am Samstag in Elsenfeld für gute Laune

Wer nur wegen der mitreißenden Musik kam, wurde überrascht. Denn Andreas Holzmann und seine Begleitkapelle sorgten nicht nur mit Musik für gute Laune, sondern auch mit witzigen Dialogen, mitreißenden Tanzeinlagen und schauspielerischem Können. Wurden die ersten Lieder noch mit verhaltenem Applaus belohnt, schaffte es Stefan Gort mit der Richtigstellung, dass wir nicht in Bayern, sondern in Unterfranken sind, für spontanen Applaus, begeisterte Rufe und Pfiffe.

Danach war das Eis eindeutig gebrochen und obwohl die Zuschauer wegen Corona auf ihren Plätzen sitzen bleiben mussten und auch nicht mitsingen durften, war die Stimmung ausgelassen. Dafür sorgten beliebte Klassiker aus den 1920er Jahren wie »Mein kleiner grüner Kaktus«, »Stampede« und »Schöner Gigolo, armer Gigolo«, die von wechselnden Sängern präsentiert wurden.

Das Besondere an diesem Orchester ist nämlich, dass nicht nur fast jeder mehrere Instrumente spielt, sondern auch singen kann. So gab es viele Duette mit Sonja Firker und Andreas Holzmann, aber auch Firker und Ina Brox sangen sich in die Herzen der Zuhörer. Brox, die eigentlich am Saxofon und der Klarinette brillierte, schaffte es mit einer herrlich verruchten Stimme, den Saal in ihren Bann zu ziehen, während Grot dies besser mit witzigen Sprach- und Gesangseinlagen schaffte.

Der dramatische Höhepunkt des Abends war ein trauriges, gefühlsbetontes Lied, das besonders die Frauen fast zu Tränen rührte. Mit »Benjamin, ich hab nichts anzuziehen« zeigte Firker nicht nur ihr musikalisches Können, sondern auch ihre schauspielerischen Fähigkeiten. Dramatisch machte sie auf den Missstand ihres leeren Kleiderschrankes aufmerksam und erntete Lacher von den Männern sowie zustimmendes Nicken von den Frauen.

Kastagnetten und Jodeleinlage

Die musikalische Reise mit Frack, Charme und Zylinder entführte die Zuschauer mit Tango, Polka Marsch und Charleston in die glorreiche Zeit der eleganten Kleider und der geschmeidigen Bewegungen. Aber auch Kastagnetten und sogar eine Jodeleinlage durften an diesem Abend nicht fehlen.

Ein gelungenes Arrangement, das die sieben Vollblutmusiker dem Bürgerzentrum bescherten und ein Stückchen Normalität, nachdem sich nicht nur die Sänger gesehnt hatten, sondern auch das Publikum. Auch wenn es keine Pause und keine Möglichkeit gab, sich dem Orchester zu nähern, so sorgten doch die fröhlichen Lieder und Tanzeinlagen für eine heitere und ausgelassene Stimmung.

Kein Wunder also, dass nach dem letzten Lied »Ein Freund, ein guter Freund« lauthals nach einer Zugabe gerufen wurde. Gerne kamen die Künstler dazu erneut auf die Bühne, durften sie das doch zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren wieder machen.

SYLVIA HORLEBEIN