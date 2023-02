Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Caritasverband übernimmt Sozialstation Lützelbach

Reibungsloser Trägerwechsel - Alle 19 Mitarbeiterinnen weiter im Einsatz - Fachkräftemangel bleibt Herausforderung

Lützelbach 12.02.2023 - 16:08 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Sozialstation Lützelbach mit Sitz in Seckmauern hat einen Trägerwechsel vorgenommen. Geblieben sind (von links) die stellvertretende Dienststellenleiterin Caroline Gaube und ihre Vorgesetzte Anja Walther, hier im Gespräch mit ihrem neuen Dienstherren, Caritasdirektor Winfried Hoffmann. Foto: Manfred Giebenhain

Der Trägerwechsel von der katholischen Kirchengemeinde Seckmauern zum Caritasverband hat bereits im Herbst 2022 stattgefunden.

Leitung in bewährten Händen

Vor Ort verantwortlich geblieben ist auch Anja Walther, die seit 2012 die Pflegedienstleitung inne hat. Die gelernte Altenpflegerin ist seit Juli 1996 in der Sozialstation beschäftigt und fungiert nun als Dienststellenleiterin. Vertreten wird sie von Caroline Gaube, die vor etwa einem Jahr das ausschließlich aus Frauen bestehende Team verstärkt hat. Außer Walther zählt Corinna Gerbig zu den am längsten Beschäftigten. Sie zeichnet seit 2005 für alle Verwaltungsabläufe verantwortlich samt der Jahresabschlüsse.

Im Gespräch betonten beide Frauen, dass die Initiative, sich einem großen Träger anzuschließen, von ihnen ausgegangen sei. Zu ersten Kontakten sei es bereits vor der Coronapandemie gekommen. Konkrete Formen hätten die Gespräche dann 2021 angenommen. »Das Unternehmen ist wirtschaftlich gesund übernommen worden; mittelfristig wäre es schwierig geworden«, fasste Hoffmann die Ergebnisse zusammen. Alle Beschäftigten seien zu den bestandenen Konditionen übernommen worden. Damit sei eine Ära zu Ende gegangen, wie diese nur noch sehr selten vorkomme. Bis zum Trägerwechsel lag die Verantwortung der Sozialstation in den Händen eines ehrenamtlichen Gremiums, dem Kirchenvorstand. Hoffmann bezeichnete den eingeschlagenen Weg als »eine kluge Vorausschau«.

Sieben Fahrzeuge im Einsatz

Mit den ersten Erfahrungen zeigten sich alle Gesprächspartner zufrieden. Nach außen hin sichtbar erinnerten nur noch die sieben Fahrzeuge an die vorherige Trägerschaft. Auch diese würden in Kürze mit dem neuen Schriftzug versehen. Unverändert gestalte sich weiter die Besetzung der Stellen mit qualifiziertem Personal. Als größte Herausforderung wird die Personalgewinnung bei zunehmendem Pflegekraftmangel gesehen.

»Wegen Personalmangel können zurzeit nicht alle Anfragen nach Behandlungspflege und Körperpflege erfüllt werden«, so Walther. In dringenden Einzelfällen liefen zur Überbrückung Absprachen mit Sozialstationen aus den Nachbarkommunen, so lange tätig zu werden, bis die Lücke geschlossen werden könne. Dies treffe auf die hessische wie auf die bayerische Seite zu. Der aktuelle Bedarf erstrecke sich auf zwei Fachkräfte oder Mitarbeitende mit einer einjährigen Ausbildung.

Als einen der vordringlichsten Vorteile, einem großen Träger anzugehören, bezeichnete Hoffmann daher die Personalakquise. Auf diesem schwierigen Feld neue Wege gehen, bedeute für den Caritasverband auch die Nutzung von Social Media und die gezielte Zusammenarbeit mit ausländischen Trägern. Als Beispiel nannte er eine Sprachschule in Marokko, zu der Kontakte bestünden, um junge Menschen für eine Ausbildung im Pflegesektor in Deutschland zu interessieren. Auch die Sozialstation Lützelbach bietet Schülerinnen und Schülern der Alten- und Krankenpflegeschulen in Erbach und Erlenbach die Möglichkeit für ein Betriebspraktika.

Das Hilfsangebot beginnt bei der häuslichen Kranken- und Altenpflege und bezieht Leistungen in der Hauswirtschaft, Essen auf Rädern und Einkäufe ein sowie die Überwachung von Medikamenteneinnahme und Durchführung von Verordnungen. Hinzu kommen die persönliche Betreuung und Beratung, die Walther mit 20 bis 30 Gespräche im Monat bezifferte. Dieser im regelmäßigen Turnus angebotene Service reiche in aller Regel aus, weshalb gesondert angebotene Kurse für pflegende Angehörige nicht oder nur gering in Anspruch genommen würden.

Die Sozialstation wird tätig bei vorübergehender Krankheit oder ständiger Pflegebedürftigkeit, unterstützt bei Anträgen der Kranken- und Pflegekassen und in der beschriebenen Entlastung der Angehörigen. Angefahren werden die Kunden an allen Wochentagen in derzeit vier Touren, die vormittags ab 6.45 Uhr begonnen werden. Hinzu kommen zwei Abenddienste, die zwischen 16.45 und 19.30 Uhr unterwegs sind.

Manfred Giebenhain

Hintergrund: Geschichte der Caritasstation Die Caritas Sozialstation Lützelbach hat ihren Sitz unter der Anschrift Maihohl 7 im Ortsteil Seckmauern. Sie wurde 1995 in ihrer heutigen Form durch den Zusammenschluss der beiden Krankenpflegestationen Seckmauern (gegründet 1922) und Lützel-Wiebelsbach (1932) gegründet. Die Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde Seckmauern bestand bis zum aktuellen Wechsel bis Oktober 2022. Das Versorgungsgebiet umfasst alle Ortsteile von Lützelbach: Breitenbrunn, Haingrund, Lützel-Wiebelsbach, Rimhorn und Seckmauern. In Lützel-Wiebelsbach unterhält die Sozialstation in der katholischen Pfarrei St. Bonifatius eine weitere räumliche Anlaufstelle. pgi