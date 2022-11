Caritas-Aktion »Weihnachten für alle« im Kreis Miltenberg

Das Fest würdig feiern trotz schmalem Geldbeutel

Miltenberg 29.11.2022 - 12:28 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Alle Kinder sollen Geschenke auspacken dürften

Niemand habe beim Weihnachtsfest 2021 vermutet, dass Europa Krieg erleben würde. Zu den noch nicht ganz überwundenen Auswirkungen der Pandemie kommen nun extreme Preissteigerungen in allen Lebensbereichen hinzu, so die Caritas. Insbesondere Energie sei enorm verteuert. Dies treffe jene, die wenig haben, ganz besonders schlimm. Die Teuerung mache es vielen immer schwieriger, ein würdiges Weihnachtsfest zu gestalten.

Aus der Beratungs- und Hilfstätigkeit seien den Fachleuten der Caritas viele Familien und Alleinstehende im Kreis Miltenberg bekannt, die Unterstützung benötigen, heißt es in der Mitteilung weiter. Sicherlich hänge die Idee von Weihnachten nicht an Konsum und Geschenken. Allerdings seien in unserer Kultur Gebräuche und Gepflogenheiten üblich, die ohne etwas Geld nicht zu haben sind: Tannenbaum, gutes Essen und Geschenke. Dies sei ganz besonders wichtig in einem Jahr, in dem alle den Wunsch hätten, Weihnachten möge nach all den Aufregungen besonders festlich, besinnlich und friedlich werden.

Die Caritas betont, die Aktion »Weihnachten für alle« im Landkreis könne nur mit Spenden erfolgreich werden. Sie bietet zwei Möglichkeiten an, Hilfe zu leisten: ganz klassisch durch eine Spende per Banküberweisung oder als Online-Spende auf der Homepage. Der Caritasverband garantiert, dass alle eingehenden Spenden aus dieser Aktion ausschließlich und ohne Abzug von Verwaltungskosten an Bedürftige weitergeleitet werden.

Mehr Infos auch über die Spendenkonten im Internet unter https://www.caritas-mil.de oder facebook.com/carimil

bam