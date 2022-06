Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Cannabis im großen Stil für Eigenbedarf in Gartenhütte angebaut

42-Jähriger in Obernburg zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt

Obernburg 01.06.2022 - 15:50 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Angeklagte räumte durch seinen Verteidiger Matthias Kümpel den Tatbestand ein. Das Marihuana habe er lediglich für den Eigenbedarf angebaut, um Kosten zu sparen. Mittlerweile habe er sich aber vom Drogenkonsum distanziert und lebe seit der Hausdurchsuchung drogenfrei. Zudem ist der Beschuldigte in diesem Jahr noch einmal Vater einer kleinen Tochter geworden. Seine Verlobte habe ihm aufgrund der Vorkommnisse mit Trennung gedroht, was ihn ebenfalls wachgerüttelt hatte.

Dem Mann auf die Schliche gekommen waren Polizeibeamte aufgrund eines Vorfalls im April vergangenen Jahres, bei dem sein 18-jähriger Sohn eine Rolle gespielt hatte. Dieser wurde gemeinsam mit einer Freundin vor einem Supermarkt im Landkreis festgenommen. Bei den beiden wurden Joints gefunden. Die Freundin sagte aus, dass die Betäubungsmittel ihrem Begleiter gehörten. Sie berichtete, dass der Vater ihres Freundes Marihuana bei sich zuhause in der Gartenhütte anbaut. Ebenso wurde der Polizei ein Video zugespielt, das das Innere der Gartenhütte zeigte. Darauf war deutlich zu sehen: Marihuana-Dolden in Einmachgläsern. Daraufhin erging ein Durchsuchungsbeschluss beim Vater des jungen Mannes.

Plantage in Gartenhütte

In der Wohnung fanden die Polizeibeamten zwar keine Drogen, dafür aber im frei zugänglichen Keller sogenannte Abfallprodukte. Der Volltreffer war dann die Gartenhütte, die der Beklagte sowohl mit einem Bewegungsmelder und einem Vorhängeschloss als auch mit einer Videoüberwachung gesichert hatte. Dort fanden die Beamten eine Aufzuchtanlage sowie abgeerntete Pflanzen, die bereits zum Trocknen präpariert worden waren. Der Pflanzennachwuchs befand sich in einem für diesen Zweck präparierten Kühlschrank. Weiterhin wurden Longpaper, Filter und Marihuana-Dolden gefunden. Erstaunt zeigte sich Staatsanwältin Silke Hoheisel-Heeg über die große Menge, die bei dem Angeklagten gefunden wurde. Sie forderte ein Jahr Freiheitsstrafe, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Ebenso sollte eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro verhängt werden.

Der Angeklagte gab sich reumütig: "Das alles war ein riesengroßer Fehler." Die Hausdurchsuchung sei für ihn und seine Familie ein traumatisches Erlebnis gewesen und er habe gemerkt, dass er etwas ändern müsse. Die Geburt seiner kleinen Tochter in diesem Jahr habe ihm das noch einmal deutlich gemacht. Er wolle ihr ein guter Vater sein.

Zugute kam dem Angeklagten das sogenannte Nachtatverhalten, das er gezeigt hatte. Er hatte beispielsweise freiwillig die Drogenberatung aufgesucht. Außerdem lebe der Beschuldigte in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen. Der Angeklagte nahm noch im Gerichtssaal das Urteil an.

Miriam Weitz