Campus GO: Amorbach muss Beschluss für Genossenschaftssatzung anpassen

Hausärztliche Versorgung: Beschlüsse des Stadtrates und Regelwerk nicht deckungsgleich

Amorbach 22.10.2021

Die beabsichtigte Gründung wurde am 21. Juli der Kommunalaufsicht angezeigt, der Stadtrat hatte bereits in seiner Sitzung im Mai der Genossenschaftsgründung zugestimmt, die am 28. September stattfand. Um eine Entscheidung treffen zu können, forderte die Kommunalaufsicht eine Stellungnahme der KVB an. In einem Schreiben bestätigt diese, dass sie dem Engagement der Stadt grundsätzlich positiv gegenüberstehe, da damit die ambulante und medizinische Versorgung in der Region verbessert werde. Wichtig sei ihr dabei eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten vor Ort. Sie teilte in dem Schreiben weiter mit, dass sie allerdings keine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit und die Zulassung treffe, das sei ausschließlich Sache der Zulassungsausschüsse.

Die darauffolgende Bitte des Landratsamtes, zu diesem Sachverhalt eine Bestätigung von den zuständigen Zulassungsausschüssen für die haus- und fachärztliche Versorgung zu bekommen, werde mit der Vorlage des Zulassungsbescheides im Frühjahr 2022 erfolgen. Allerdings gäbe es keine Gründe, die Zulassung zu versagen.

Weiterhin habe eine genaue Überprüfung der Unterlagen bei der Behörde ergeben, dass die Beschlüsse des Stadtrates hinsichtlich der Genossenschaftsgründung und die Genossenschaftssatzung nicht deckungsgleich sind. Der Satzungszweck der Genossenschaft und hierbei insbesondere die dafür vorgesehene Ausprägung der möglichen Umsetzungsmaßnahmen gingen weit über den Beschluss des vom Stadtrat beschlossenen Zwecks der hausärztlichen Versorgung hinaus. Deshalb musste der Stadtrat einen erneuten Beschluss zur Abdeckung der Ermächtigung für den Beitritt der Stadt fassen. Einstimmig genehmigte das Gremium die Genossenschaftssatzung Campus GO eG.

ney