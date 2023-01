Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

"Café Wohlig" im evangelischen Gemeindehaus eröffnet

Hilfsaktion: Jeden Samstag ab 14 Uhr aufwärmen, Kaffee trinken und plaudern

Miltenberg 22.01.2023 - 12:05 Uhr 1 Min.

Besucherinnen und Besucher zusammen mit dem Helferteam beim ersten Café "Wohlig" am Samstag im evangelischen Gemeindehaus

Da haben auch schon ein paar Menschen den Weg zum "Café Wohlig", wie diese vorübergehende Hilfsaktion genannt wird, gefunden. Hintergrund der Aktion, die mindestens bis Ende März geplant ist, war ein Aufruf der Diakonie Deutschland mit dem Hashtag "Wärmewinter", der einen kleinen Teil dazu beitragen soll, Menschen zu unterstützen, die Fragen, Sorgen und Ängste bezüglich der Energiekrise haben.

Wärme und Nächstenliebe

Die Tische im Gemeindehaus ist liebevoll gedeckt. Kaffeetassen mit Tee oder Kaffee und eine Schale Süßes laden zum Verweilen ein, ein Team aus freiwilligen Helfern (insgesamt elf) haben ein offenes Ohr für die Besucher, die an diesem Samstagmittag ins Gemeindehaus kommen. Zuerst stehen die Tische auseinander, irgendwann werden sie zu einer langen Tafel und die Besucher unterhalten sich angeregt. Kinder spielen auf dem Boden, ein wenig später gesellen sich die Erwachsenen ebenfalls dazu. Die Gespräche sind ungezwungen, interessant und es gibt etwas zu lachen. So soll es sein, das ist das Ziel: ein wenige Wärme in die soziale und reale Kälte bringen. Ein erfolgreiches Beispiel der Nächstenliebe.

Es gibt mittlerweile unzählige Hilfsaktionen in den verschiedenen Gemeinden, zum Beispiel einen Gottesdienst mit anschließendem Café. Die evangelische Kirchengemeinde hat sich für das "Café Wohlig" entschlossen, um den Menschen wenigstens ein paar Stunden Menschlichkeit zu bieten. Kommen kann und darf wirklich jeder, vom Kleinkind bis Senior. Neben dem "Café Wohlig" ruft die Kirchengemeinde auch auf, Geld, wie die Energiepauschale in Höhe von 300 Euro, für diejenigen zu spenden, die sich die Energiekosten nicht leisten können. Das gespendete Geld wird dazu verwendet, um Menschen zu helfen, die sich die Energiekosten nicht leisten können.

Die Diakonie Deutschland bietet unter dem Stichwort "Wärmewinter" auch Informationen, wer gegebenenfalls Anspruch auf staatliche Unterstützung hat.

Weitere Informationen unter: https://www.diakonie.de, Stichwort Wärmewinter

anke