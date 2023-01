»Café Wohlig«: Ein Ort zum Wohlfühlen

Aktion: Wärmetreffpunkt in Miltenberg ab 21. Januar

Miltenberg 11.01.2023 - 18:29 Uhr < 1 Min.

Die aktuelle Lage in der Gesellschaft führe zu mancherlei sozialen Härten. So erlebe auch der Martinsladen in Miltenberg, wie die Tafeln überall, einen stark gestiegenen Bedarf. Die Evangelische Gemeinde will helfen, »wenigstens im Rahmen dessen, was eben möglich ist«. Einer Pressemitteilung zufolge möchte sich die Evangelische Gemeinde auf zweierlei Weise an der Hilfsaktion der Diakonie beteiligen.

Energiepauschale spenden

Sie ruft zum einen auf, die Energiepauschale (oder einen Teil davon) unter dem Stichwort »Wärmewinter« an das Konto der Kirchengemeinde zu spenden, wenn man nicht darauf angewiesen sei. Das gespendete Geld werde dazu verwendet, Menschen zu helfen, die sich die Heizkosten nicht leisten können. Für Anfragen steht das Evangelische Pfarramt telefonisch unter 09371 3161 oder per Mail an pfarramt.miltenberg@elkb.de zur Verfügung.

Ein Ort zum Aufwärmen

Außerdem wird die Kirchengemeinde ihr Gemeindehaus öffnen. Dazu wurde das »Café Wohlig« ins Leben gerufen, heißt es in der Mitteilung weiter. Ab Samstag, 21. Januar, soll das Café mindestens bis Ende März an jedem Samstag von 14 bis 16 Uhr ein Treffpunkt zum Aufwärmen sein.

»Nicht nur um im wörtlichen Sinne einen gut geheizten Raum zu betreten, sondern auch, um innerlich gewärmt zu werden: mit einer Tasse Kaffee oder Tee, mit ein paar Keksen oder Ähnlichem, mit einem angenehmen Gespräch«, schreibt die Evangelische Gemeinde. Ein Team von aktuell elf Menschen habe sich zusammengefunden, um das Café mit Leben zu erfüllen.

bWeitere Informationen: https://www.diakonie.de/waermewinter/

