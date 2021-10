Busse, Klimawandel und viele Projekte in Obernburg vorgestellt

Livestream funktioniert nicht - Ersatz-Chat geplant

Obernburg 15.10.2021 - 14:25 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

80 Stühle waren aufgestellt, rund 40 Obernburger kamen zur Bürgerversammlung am 14. Oktober in der Stadthalle. Schulbus, Corona Bildunterschrift 2020-11-17 --> Morgens um halb 8 in der Obernburger Berufsschulstraße: Schüler steigen aus einem vollen Bus aus - den Mindestabstand im Fahrzeug einzuhalten, ist unmöglich. Dauerhafte Abhilfe ist nicht in Sicht. Foto: Miriam Schnurr

Eigentlich war auch vorgesehen, die Bürgerversammlung im Internet zu übertragen - doch der Livestream fiel einem technischen Problem zum Opfer, wie Rathauschef Dietmar Fieger (CSU) den Bürgern am nächsten Morgen per Videobotschaft auf der Homepage der Stadt mitteilte. Als Alternative will man nun am Mittwoch, 27. Oktober ab 19 Uhr Bürgern, die noch Fragen haben, die Gelegenheit zum Chat geben. Details will die Verwaltung noch bekannt geben. Die Aufzeichnung der Versammlung hat aber geklappt und ist auf der Webseite der Stadt Obernburg abrufbar.

Für alle, die am Donnerstagabend vor Ort waren, gab es zunächst einen kleinen Überblick über das, was sich in den vergangenen zwei Jahren in der Stadt getan hat. Seit Mai dieses Jahres verstärkt Natascha Puhl die Verwaltung. Sie optimiert digitale Verwaltungsprozesse und Online-Dienste für Bürger. Im September bekam Obernburg den zweiten Förderbescheid vom Digitalministerium über 13 600 Euro. Das Bürgerserviceportal ist über die Homepage und die Bayern-App erreichbar. Auch bei der Neugestaltung der Friedhöfe in Obernburg und Eisenbach hat sich etwas getan. Hier wurde ein Rahmen- und Maßnahmenplan beschlossen. Demnächst sollen noch Hecken beseitigt werden und der Bau einer Urnengrabanlage vorbereitet werden.

Sanierungen und Neubauten

Auch einige Baumaßnahmen laufen in Obernburg: Unter anderem die Sanierung der Ortsdurchfahrt Eisenbach, wo kommendes Jahr mit dem zweiten Abschnitt begonnen werden soll. Die Erweiterung der Kita Abenteuerhaus geht weiter, ebenso der Umbau des »Alten Kindergartens« hinterm Rathaus zur sozialen Integrationsstätte oder die Neugestaltung der Mainanlagen. Auch der Neubau des Finanzamts steht bevor. Der habe eine »große Bedeutung für Obernburg«, so Fieger - Pläne dafür gebe es schon seit 1972.

Nach den langen Corona-Monaten ist nun auch wieder Leben in Obernburgs Läden. Matthias Krauß vom Stadtmarketing lobte in seinem Rückblick unter anderem das Corona-Maßnahmenpaket in Höhe von 150 000 Euro. Er hofft auf viele Veranstaltungen 2022, unter anderem auf den Apfelmarkt, der zum zweiten Mal stattfinden soll, und zwar im Oktober 2022.

Der Klimawandel beschäftigt nicht nur die große Politik: Wassermeister Timo Bernhard hatte einen Vortrag dabei, der einen Einblick gab, wie das Thema auch die Region betrifft. Von 1951 bis 2019 sei die Durchschnittstemperatur in Unterfranken um 1,5 Grad gestiegen. Von 347 Messstellen hätten in Unterfranken 118 im Jahr 2019 historische Wasserpegel-Tiefstände aufgezeichnet, so Bernhard. Doch in Obernburg »werde das Wasser schon nicht ausgehen«, betonte der Wassermeister. Man beziehe das Trinkwasser zu 100 Prozent aus Grundwasser von drei Brunnen, die sich immer wieder erholt hätten.

Auch bei den Bürgerfragen kam das Thema Wasser auf: Helmut Wörn kritisierte die zunehmende Versiegelung von Bodenflächen und wollte wissen, wie man Versickerungsflächen schaffen kann. Bürgermeister Fieger sah hier die jeweiligen Bauherren in der Verantwortung, beispielsweise Zisternen einzubauen. Mit der Vorgabe, möglichst innerhalb der Stadt zu bauen, habe man das Problem, dass Sickerflächen als Ausgleich oft nicht zur Verfügung stehen. Eine Möglichkeit sieht Fieger noch in der Vorgabe, sogenannte Schottergärten nicht mehr zuzulassen, in denen Wasser durch die Versiegelung mit Folie nicht abfließen kann.

Mehr Platz für Hunde

Heike Kürten hatte ihre Frage vorab eingereicht: Sie wollte wissen, ob es in Obernburg ein größeres eingezäuntes Areal für Hunde geben könnte. Fieger verwies auf das Gelände am ehemaligen Brunnen in Eisenbach, das diesem Zweck diene. Man könnte jedoch überlegen, diesen Bereich zu vergrößern - oder zusammen mit dem Stadtrat nach einer Möglichkeit in Obernburg selbst suchen. Das Thema Hunde stieß Oliver Klug auf. Er beschwerte sich über die vielen Hinterlassenschaften auf seinen Streuobstwiesen und die Ignoranz mancher Hundebesitzer. Fieger verwies darauf, dass es genug Kotbeutel gebe - und dass jeder Tierfreund selbst dafür verantwortlich sei, die Geschäfte seines Vierbeiners zu entsorgen.

Ums Thema Verkehr ging es Yvonne Cipek und Maria Erdmann. Cipek wünscht sich mehr und pünktlichere Schulbusse, Erdmann findet diese zu voll. Fieger wies darauf hin, dass die Schulbusse Teil der Linien des öffentlichen Nahverkehrs sind - die Stadt selbst also nichts tun könne. Man sei jedoch mit dem Mobilitätsbeauftragten im Landratsamt in Kontakt.

Maria Erdmann aus Eisenbach merkte zudem an, dass der Weg von der Raiffeisenstraße zur Bushaltestelle und zum Kindergarten zu gefährlich sei, um ihre Kinder allein laufen zu lassen. Zu viele Falschparker würden die Sicht nehmen. Bürgermeister Fieger nahm die Anregung mit, feste Parkplätze einzuzeichnen und möglicherweise eine Querungshilfe an der Haltestelle zu schaffen.

Steine werden geborgen

Auch Gerd Bernhard nutzte die Bürgerversammlung, um das Wort zu ergreifen: Er hatte vergangenes Jahr historische Steine im Wald bei Eisenbach gefunden, die vermutlich Teil eines Römertors waren. Auf mitgebrachten Bildern zeigte Bernhard, wie diese Steine wohl beim Mulchen des Waldstücks beschädigt worden sind. Er forderte die Bergung des Fundes, der Fieger schließlich zustimmte. Denn diese könnten laut Bernhard wiederverwendet werden, falls mal ein historisches Bauwerk beschädigt würde.

Die komplette Bürgerversammlung zum Anschauen:

Bürgerversammlung vom 14. Oktober in der Stadthalle Obernburg

Miriam Schnurr

Zahlen und Fakten: Obernburg Stand 2020 hatte die Stadt Obernburg 9132 Einwohner, das sind zehn mehr als im Vorjahr. Es gab 643 Zuzüge, 617 Bürger sind umgezogen. 93 Kinder sind 2020 geboren worden, 96 Menschen starben. Es gab 114 Gewerbean- und 78 Abmeldungen. Das Straßenverkehrsamt registrierte 225 Unfälle mit vier Schwerverletzten. Der Gesamthaushalt Obernburgs für das Jahr 2021 hat ein Volumen von 31.882.716 Euro. Die Stadt Obernburg beschäftigte 2020 insgesamt 182 Personen. Die Anzahl der Schüler stieg von 375 (2020) auf 397 (2021) an der Johannes-Obernburger-Grund- und Mittelschule. Die Bibliothek hatte 2020 1620 aktive Nutzer, die auf insgesamt 16.050 Medien Zugriff haben. Insgesamt gab es vergangenes Jahr 81.712 Entleihungen, das meiste waren Kinderbücher (5701) und Romane (3426). Die Feuerwehren in Eisenbach und Obernburg rückten 2020 insgesamt 118 Mal aus. mir