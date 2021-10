Busch Klaviertrio eröffnet Konzertreihe in Erbach

Blick in den Odenwald

Erbach 15.10.2021 - 11:54 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Busch Klaviertrio (von links Ori Epstein, Mathieu van Bellen und Omri Epstein) eröffnet die Kammerkonzert-Saison in Erbach. Foto: Kaupo Kikkas

Bis Mitte März 2022 folgen weitere Auftritte mit hochkarätigen Künstlern. Die Kreisverwaltung hat zur Erarbeitung einer integrativen und kooperativen Alten- und Pflegeplanung eine Pflegekonferenz einberufen, die auch die Ergebnisse einer gestarteten Online-Befragung auswerten soll. Zwei neue Zahlen zu Corona: Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 55,8; hinzugekommen sind zwei weitere Todesfälle.

Hochkarätig: Nach der pandemiebedingten Zwangspause in der vergangenen Saison finden die Erbacher Kammerkonzerte in diesem Jahr wieder statt. Den Auftakt der mit bekannten Künstlern besetzten Konzertreihe macht das Busch Trio mit seinem Auftritt am Sonntag, 24. Oktober, in der Werner-Borchers-Halle. Das Konzert beginnt um 17 Uhr unter Einhaltung der 3G-Regeln. Das junge, 2012 gegründete Ensemble gastiert nach 2016 zum zweiten Mal in Erbach. Mathieu van Bellen (Violine) und die Brüder Ori und Omri Epstein (Cello, Klavier) spielen drei Werke: das 2. Trio C-Dur op. 87 von Johannes Brahms, die Impression »Between Tides« von 1993 des Japaners Toru Takemitsu sowie Tschaikowskys Trio a-moll op. 50 mit seinen beiden groß angelegten Sätzen, denen ein Übermaß an musikalischer Vielfalt, melodischer Ausdrucksfülle und elegischer Stimmungsmalerei nachgesagt wird.

Das Busch Trio ist aus etlichen Wettbewerben als Gewinner hervorgegangen, so beim Royal Overseas League Competition 2012 und den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern 2018, wo die Musiker mit dem »Nordmetall«-Ensemblepreis ausgezeichnet wurden. 2016 wurde ihnen mit dem Kersjesprijs der wichtigste Musikpreis der Niederlande verliehen. Das Trio konzertiert regelmäßig bei allen großen Radiosendern Europas und gibt neben Konzerten in Europa welche in den USA und China.

Eintrittskarten für die neunzig zur Verfügung stehenden Plätze in Erbach sind im Konzertbüro im Alten Rathaus am Erbacher Marktplatz erhältlich unter 06062/64 880, per E-Mail an tourismus@erbach.de.

Vorausschauend: Mit der Zukunft der Pflege im Odenwaldkreis hat sich eine aus mehr als 30 Personen bestehende Pflegekonferenz beschäftigt. Wie die Pressestelle im Landratsamt mitgeteilt hat, wird zur Erstellung einer integrativen und kooperativen Alten- und Pflegeplanung eine Umfrage in der Bevölkerung gestartet, deren Ergebnisse in einer weiteren Pflegekonferenz im Dezember ausgewertet werden soll. Parallel werde bis Ende des Jahres eine Bestandserhebung der pflegerischen Versorgung im Kreis vorgenommen, für die das Land Hessen der Meldung nach 10.000 Euro zur Verfügung gestellt hat. Mit der Erhebung beauftragt wurde die IZGS Beratung GmbH, ein Forschungsinstitut der Evangelischen Hochschule Darmstadt.

Auf der ersten Pflegekonferenz haben Teilnehmer verschiedener sozialer Einrichtungen aus der Region sowie Vertreter von Städten und Gemeinden Einzelheiten zur vorgesehenen Umfrage erörtert. Die Online-Befragung umfasst sechs Bereiche, die neben der Erhebung allgemeiner Daten, die lWohnsituation, das Wohnumfeld, die Mobilität sowie die gewünschten Wohnformen im Alter und die aktuell genutzten Angebote für Senioren betreffen. Befragt werden sollen Personen ab 50 Jahren, da diese zum einen oftmals durch Angehörige bereits in Kontakt mit Alten- und Pflegeangeboten kommen, zum anderen die zukünftige ältere Generation repräsentieren. Der Link zum Online-Fragebogen wird vom 16. bis 29. Oktober auf der Webseite unter https://www.odenwaldkreis.de in der Rubrik »Leben Lernen Arbeiten«, »Leben im Odenwaldkreis«, »Seniorinnen und Senioren« geschaltet.

Gezählt: In der Corona-Statistik sind seit der letzten Meldung zwei Todesfälle hinzugekommen. In Zusammenhang mit dem Virus sind beim Kreisgesundheitsamt eine Person im Alter zwischen 50 bis 59 und eine zwischen 60 bis 69 Jahren gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle ist damit auf 178 gestiegen (Stand Dienstag). An bisher positiv auf den Erreger getesteten Personen sind der Meldung nach 5068 bekannt. Als genesen gelten 4772 Personen. Der Infektionssaldo liegt bei 118. Das Robert-Koch-Institut hat die 7-Tage-Inzidenz mit 55,8 angegeben. Auf der Corona-Station im Gesundheitszentrum in Erbach werden sechs Patienten behandelt, einer davon intensivmedizinisch. In Kliniken außerhalb des Kreises befinden sich zwei Personen.

Mit Schließung des Impfzentrums auf dem Wiesenmarkgelände in Erbach hat auch das Impftaxomobil-Angebot der Odenwald-Regional-Gesellschaft (Oreg) zum 1. Oktober geendet. In einer Meldung heißt es, dass seit Öffnung des Impfzentrums insgesamt 731 Impftaxomobilfahrten durchgeführt wurden. Oreg-Bereichsleiter Peter Krämer zeigte sich zufrieden mit der Nachfrage. Nur mit finanzieller Unterstützung der zwölf Kreiskommunen seien sämtliche Fahrten zum Preis einer regulären Busfahrt möglich gewesen. Indem die Fahrt von und bis zur Haustür möglich gewesen sei, hätten auch mobilitätseingeschränkte Personen davon problemlos profitieren können.

Manfred Giebenhau