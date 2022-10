Busbahnhof Miltenberg: Rückschlag für Umbaupläne

Bei seiner Sitzung am Mittwoch im Alten Rathaus in Miltenberg hat der Stadtrat noch folgende Themen behandelt:

Katastrophenschutz: Wegen des Ukrainekrieges und der Energiekrise hat auch die Stadt Miltenberg ihre Vorsorgemaßnahmen für den Katastrophenfall überprüft und teilweise bereits nachgebessert. Im Mittelpunkt steht dabei die Vorbereitung auf einen lang anhaltenden Stromausfall. Einen sogenannten Blackout halten die deutschen Sicherheitsbehörden für möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Jonas Kern erläuterte das Notfallkonzept der Stadtverwaltung, bei dem die Feuerwehrgerätehäuser als Anlaufstationen im Mittelpunkt stehen. Die würden derzeit mit zusätzlichen Notstromaggregaten und entsprechenden Einspeisemöglichkeiten nachgerüstet. Zu den vorhandenen sollen weitere Notstromerzeuger beschafft werden. Bis zu 150.000 Euro werden dazu im Haushalt bereitgestellt.

Bauhof: Rund 330.000 Euro hat die Stadt für neue Fahrzeuge und Geräte des städtischen Bauhofs ausgegeben. Beschafft wurden ein neuer Unimog mit Anbaugeräten und ein Minibagger für Tiefbauarbeiten und als Hebewerkzeug für den Hochwasserschutz.

Grundschule: In der Diskussion um den Alternativstandort für die Grundschule in Miltenberg-Nord kommt der Verkehrsbelastung eine wichtige Rolle zu. Die Verwaltung hat dazu jetzt ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das Hanauer Büro IMB Plan soll untersuchen, wie sich die Verkehrsströme am Schönbornring verändern würden. Das Gutachten kostet rund 18.000 Euro. Bürgermeister Kahlert informierte weiter, dass zur Standortfrage Grundschule weitere Stellungnahmen eingegangen seien. Die Verwaltung erarbeite gerade eine Übersicht und werde diese den Stadträten in den nächsten Tagen zuleiten.

Neujahrsempfang: Nach zwei Jahren Abstinenz soll wieder ein Neujahrsempfang stattfinden. Termin ist der 8. Januar; Ort und Uhrzeit stehen noch nicht fest. Bürgermeister Kahlert kündigte an, dass er den Besuch allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen will. Bislang hatten die Neujahrsempfänge der Stadt nur geladene Gäste.