Busbahnhof Miltenberg: Rückschlag für Umbaupläne

Bahn verkauft benötigtes Areal nicht

Miltenberg 28.10.2022 - 13:59 Uhr < 1 Min.

Es geht dabei um das sogenannte blaue Haus, das auf dem Bahnhofsvorplatz steht. Für den dringend erforderlichen Umbau des zentralen Miltenberger Busbahnhofs müsste es abgerissen werden. Die Stadt hatte sich nach nach Hinweisen auf eine Verkaufsbereitschaft der Bahn um den Erwerb bemüht. Der Konzern hat nun abgesagt, teilte Bürgermeister Kahlert der Redaktion mit. Das Gebäude werde weiter für den Betrieb des Miltenberger Bahnhofs benötigt, so die Begründung.

Vorwurf zurückgewiesen

In der Stadtratsitzung am Mittwoch hatte Kahlert den Eindruck, die Stadt verschleppe dringend notwendige Verbesserungen am Busbahnhof, entschieden zurückgewiesen. Bei einem Vor-Ort-Termin des Kreisbauausschusses hatte Landrat Jens-Marco Scherf die Verkehrssituation als »unverantwortbar« bezeichnet und gedrängt, die Kreisstadt müsse tätig werden.

Die Stadt Miltenberg, so betonte Kahlert, habe immer ihre Bereitschaft signalisiert, sich an an Planung, Umsetzung und Finanzierung des zentralen Busbahnhofs zu beteiligen. Handeln könne man jedoch erst, wenn man über das notwendige Grundstück verfüge.

Kahlert: Gemeinschaftsprojekt

Gleichzeitig stellte er aber auch klar, dass man den Umbau nur als Gemeinschaftsprojekt mit dem Landkreis anpacken werde. Der sei für den öffentlichen Nahverkehr zuständig und muss sich aus Sicht der Stadt deshalb wesentlich an Planung und Kosten beteiligen. Diese Rechtsauffassung hat sich Kahlert durch den Bayerischen Gemeindetag noch einmal bestätigen lassen. Er sieht deshalb den Landkreis »in der ersten Verantwortung«. Bei dem wichtigen Vorhaben wolle die Stadt aber kein weiteres Zuständigkeitsgerangel, sondern »wie auch besprochen, eine gemeinschaftliche Entwicklung des Areals«.

