Burg Wildenberg bei Kirchzell: So lebten Menschen im Mittelalter dort

Burg Wildenberg bei Kirchzell: ein verborgenes Juwel im bayerischen Odenwald.

Kann eine Burg zugleich die berühmteste Burg der Region und kaum bekannt sein? Burg Wildenberg im bayerischen Odenwald hat eine Chance auf diesen Titel: Eigentlich hätte schon Goethe ihre Zerstörung im Jahr 1525 in einem seiner bekanntesten Dramen erwähnen müssen. Doch beim Dichter schlich sich ein Fehler ein. Die Ruine im Wald nahe des Kirchzeller Ortsteils Preunschen war zu Goethes Zeit – rund 250 Jahre nach ihrer Zerstörung – fast vergessen. Hier erwecken wir sie wieder ein Stück weit zum Leben:

Die Geschichte der Burg

1200-1210: Parzival Wolfram von Eschenbach erschafft den Parzival-Roman nach einer französischen Vorlage. Im mittelalterlichen Epos spielt ein Satz womöglich auf einen Aufenthalt des Dichters auf Burg Wildenberg an: »So große Kamine, wie die in meiner Gralsburg, hat man selbst hier auf dem Wildenberg nie gesehen.« 1329: Verwaltungssitz Die Burg ist als Verwaltungssitz der Bischöfe von Mainz wohl deutlich ärmer als zur Zeit der einflussreichen Adelsfamilie von Dürn. 1430: Neuer Turm Arbeiten am »neuen Turm«, vermutlich dem Torturm, deuten auf ein Fachwerkgeschoss hin. 1455: Neue Mauer Ein Mainzer Erzbischof lässt eine Zwischenmauer im Innenhof errichten; mutmaßlich zur Verteidigung oder Aufteilung in Bereiche für zwei Herren. 1470: Truppen Burg Wildenberg entsendet 100 bewaffnete Männer zum Kampf um die Schlösser Boxberg und Oberschöpf. 1525: Feuer Bauern legen im Aufstand die Burg in Schutt und Asche. 1773: Goethe Das Drama »Götz von Berlichingen« von Johann Wolfgang von Goethe erscheint – und erwähnt Miltenberg statt Burg Wildenberg.

Steckbrief der Burg

Lage: auf einem 365 Meter hohen Bergsporn beim Kirchzeller Ortsteil Preunschen. Rund um die Burg fallen nach drei Seiten steile Hänge ab.

Länge: 90 Meter.

Breite: 38 Meter.

Höhe: 25 Meter bis zur Spitze des Bergfrieds.

Erreichbarkeit: Es gibt keine Parkplätze an der Burg. Die Burglandschaft empfiehlt einen etwa 15-minütigen Fußweg durch den Wald vom Parkplatz Waldmuseum am »Watterbacher Haus«im Kirchzeller Ortsteil Preunschen. Die Ruine im Wald ist heute ein Ort, an dem auch die Natur bezaubernd ist, wie dieses Video zeigt:

Vorbild für einen Mittelalter-Roman

Der Mittelalter-Epos »Parzival« von Wolfram von Eschenbach erzählt die Geschichte rund um den heiligen Gral nach einer französischen Vorlage. Eschenbach beschreibt darin eine magische Burg und ihre Umgebung. Sie lassen Bezüge zur Burg Wildenberg vermuten. Eschenbach soll nicht nur auf den gewaltigen Kamin auf Wildenberg angespielt haben.

sô grôziu fiwer sît noch ê sach niemen hie ze Wildenberc.

Das heißt heute auf Deutsch: »So große Kamine, wie die in meiner Gralsburg, hat man hier auf dem Wildenberg nie gesehen.« (Wolfram von Eschenbach, Parzival: Buch V) Auch auf den geräumigen Burghof soll Eschenbach anspielen. Parzival und der Gralskönig begegnen sich zudem an einem See, der Ähnlichkeiten zum früheren See auf der Breitenbucher Höhe aufweise; von ihm sind heute nur zwei Becken übrig.

Der Parzival-Epos ist wohl zwischen 1200 und 1210 entstanden. Eschenbach war bereits zu Lebzeiten ein gefeierter Autor. Er soll auch auf der Burg in Wertheim gehaust haben und könnte demnach auch Gast bei der seinerzeit einflussreichen Adelsfamilie von Dürn gewesen sein.

Alltag auf der Burg

Dass ein Dichter Gast auf einer Burg war, ist gut denkbar. Daneben kamen wohl viele Reisende und Notare bei diesem Herrschaftssitz vorbei. Wer eine Burg suchte, dem wurde im Mittelalter empfohlen: "Immer der Nase nach." Es stank rund um Burgen meistens. Denn die Herrschaften entsorgten Fäkalien meist, indem sie diese außerhalb der Mauern einfach liegen ließen.

Burgenexperte Jürgen Jung von der Burglandschaft in Eschau schätzt, dass rund 20 Menschen eingeschlossen der Burgfamilie auf Burg Wildenberg hausten. In Dokumenten ist von Speiseknechten, Zimmerern und einem Schmied die Rede. Wahrscheinlich habe es einen Wirtschaftsbetrieb mit Köchen gegeben, neben Schmied und Zimmerer vielleicht auch die Möglichkeit, Kleidung selbst herzustellen. Ein Rundgang durch die Burg hat Bernhard Oswald hier mit seinem 3D-Modell auf Youtube möglich gemacht:

Zur Hoch-Zeit der Adelsfamilie von Dürn mit Stammsitz in Walldürn war die Burg wohl bedeutender und reicher als nach ihrem Verkauf an die Mainzer Erzbischöfe im Jahr 1271. In der Mainzer Zeit ließen die Burgherren eine Inventarliste erstellen, die auf eher ärmliche Verhältnisse hindeutete. Darauf finden sich unter anderem:

Lebensmittel: 6 Fässer Wein, 33 Schinken, 65 Viertelstücke Schwein, 70 Stücke trockenen Rindfleischs, 160 Würste, 350 Eier.

Küche: 4 Kupfertöpfe und 4 Kochkessel, 5 Pfannen, 5 Holzkrüge.

Tiere: 49 lebende Schweine, 7 Stiere, 8 Milchkühe, 2 Pferde, 5 Esel, 150 Hühner, 4 Pfauen,

Einrichtung: 2 »gute Betten für den Herrn« und 4 kleine Betten, 3 Bettdecken, 2 Kissen, 9 Strohsäcke, 18 Laken.

Waffen: 17 Brustpanzer, 2 große Wurfmaschinen, 3 Gürtelarmbrüste, 2000 Geschosse zur Gürtelarmbust.

Goethes Fehler

Bauern haben 1525 Burg Wildenberg bei einem Aufstand niedergebrannt. Doch statt der Burg lässt Johann Wolfgang Goethe in seinem historischen Drama über den Bauernaufstand, »Gottfried von Berlichingen«, Miltenberg brennen.

Geschwind zu Pferde (...), ich sehe Miltenberg Wildenberg brennen.

Das beruht wohl auf einem Missverständnis: Götz beschreibt in seinen Memoiren den Brand von »Willenberg«. Goethe kannte wohl schlicht Burg Wildenberg nicht und vermutete, Götz meine Miltenberg. Zwischen Bauernaufstand und Goethe lagen immerhin gut 250 Jahre und der 30-jährige Krieg (1618-48), in dem viel Wissen über die Vergangenheit verloren gegangen ist.

Neuere Forschungen

Heute bergen Forscher wieder das Wissen über Burg Wildenberg. Erst kürzlich war der Burgenforscher Joachim Zeune vor Ort. Er hat die Burg genau unter die Lupe genommen. Mit dem Wildenberg-Experten Clemens Speth sowie dem Brücken-Experten Gerhard Hess sei er zu spektaktulären Erkenntnissen kommen. Sie haben bereits einen Artikel in einem Fachmagazin über das Brückentor veröffentlicht und zeigen dort, wie es sich öffnen lässt.

So öffnet sich das Brückentor zu Burg Wildenberg bei Kirchzell.

Welche weiteren Erkenntnisse die Forscher gemacht haben, lesen Sie hier:

Kevin Zahn

Quellen Quellen für diese Multimedia-Story waren: Jürgen Jung, Geschäftsführer der Burglandschaft; das Buch »Burg Wildenberg« von Manfred Hofmann, Klemens Scheuermann, Clemens Speth; die Zeitschrift »Der Odenwald« Sonderheft 2; www.ebidat.de; 3D-Modell der Burg von Bernhard Oswald, 3D-Modell der Brücke von Gerhard Hess.