Burg Breuberg zieht 28.500 Besucher an

Blick in den Odenwald: Gästeführungen starten am 18. März - Kurbetrieb in Bad König zieht an

Odenwaldkreis 23.02.2023 - 11:36 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Burg Breuberg zieht wieder mehr Besucher an. Gästeführer bereiten sich auf die Saisoneröffnung am dritten März-Wochenende vor.

Vorbereitung: Auf Burg Breuberg ist es nicht mehr weit bis zur Saisoneröffnung, die am dritten Wochenende im März stattfindet. Die offenen Führungen werden ab Samstag, 18. März, immer samstags um 13.30 und 14.45 Uhr angeboten. An Sonntagen sind die Burgführer um 16 Uhr am Start. Alle Stränge der Organisation laufen bei Ludwig Eckhardt zusammen, der auch Museumsleiter und Pächter der Burgschänke ist. "Mit fast 28.500 registrierten Besuchern hatten wir im letzten Jahr so viele Gäste wie seit 2012 nicht mehr", zieht Eckhardt eine positive Bilanz. Am aussagekräftigsten seien die Zahlen derer, die sich auf den schmalen Treppenstufen hinauf in den 25 Meter hohen und fast neun Meter breiten Bergfried begeben haben, um die Fernsicht aus über 300 Metern noch besser genießen zu können. Für den Aufstieg wird ein Betrag von einem Euro verlangt, der ausschließlich in die Erhaltung des Turms fließe, so Eckhardt. Allein rund 20.000 Gäste hätten sich auf diesen Weg begeben.

Die fünf Burgführer waren zusammen 456-mal im Einsatz; 38-mal wurde auf der Burg ein Kindergeburtstag ausgerichtet. Im Standesamt der Burg fanden 26 Trauungen statt. An den sogenannten Käuzchen-Führungen, die Eckhardt zwei- bis dreimal im Jahr bei Einbruch der Dunkelheit anbietet, nahmen im vergangenen Jahr 64 Erwachsene und 23 Kinder teil. Auch die Jugendherberge auf der Burg sei ein Garant für einen vollen Kalender, bestätigt die neue Hausleiterin, Bianca Grümbel. "Unser größter Wunsch ist es, dass die Heizungsanlage ausgetauscht wird", sagt die junge Frau, die im Dezember von der Assistenz zur Leitung aufgestiegen ist. Erwärmt werden die Räume von Nachtspeicheröfen. Auch Eckhardt blickt mit Sorge auf die Stromkosten: "Die Elektroheizungen stammen noch aus den 90er Jahren." Von den Verhandlungen mit dem für die Unterhaltung zuständigen Landesbetrieb Bauen und Immobilien Hessen (Darmstadt) erwarten die Burgleute ein baldiges Ergebnis.

Zusammenlegung: Das Gesundheitszentrum Odenwaldkreis gibt seine chirurgische Zweigpraxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Höchst auf und verlegt das Angebot an den Stammsitz in Erbach. Wie das GZO mitgeteilt hat, hat der Umzug bereits zu Beginn der Woche stattgefunden. "Über acht Jahre lang war es das erklärte Ziel, die ambulante Versorgung in der Region Unterzent zu stärken, sodass das medizinische Leistungsspektrum des MVZ von der Bevölkerung ohne weite Anfahrtswege in Anspruch genommen werden konnte", heißt es in der Mitteilung. Begründet wird der Schritt mit explodierenden Energiekosten und steigender Inflation.

Von Höchst nach Erbach gewechselt sind Nicole Heilmann, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie, und ihr Praxisteam. Die ärztliche Leitung des MVZ obliegt der Fachärztin für Chirurgie, Elke Kürner-Ensinger. Sie steht den Fachgebieten Chirurgie (Allgemein- und Viszeralchirurgie, Hand- und Fußchirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie), Gastroenterologie sowie Frauenheilkunde/Geburtshilfe vor. Das MVZ dient als Bindeglied zwischen ambulanter und stationärer Versorgung von Patienten am Erbacher Klinikum.

Steigerung: 8,5 Millionen Übernachtungen hat der Hessische Heilbäderverband mit Sitz in Wiesbaden im vergangenen Jahr in den Heilbädern und Kurorten in Hessen gezählt. Damit zeigten die Zahlen wieder deutlich nach oben, heißt es dazu in einer Meldung. Wie auch andernorts, haben der Statistik nach in Bad König, dem einzigen Kurort mit Heilbadstatus im Odenwald, die Zahlen allerdings noch nicht die Werte vor der Pandemie erreicht. Mit 10.266 Ankünften und 22.148 Übernachtungen liegen diese noch hinter dem Jahr 2019 zurück (zum Vergleich: 10.986 beziehungsweise 28.124). Unverkennbar ist ein bereits davor einsetzender Abwärtstrend zu verspüren. 2017 lagen die Ankünfte noch bei 13.682 und die Übernachtungen bei 38.880.

Bad König ist mit Abstand der zahlenmäßig kleinste Kurort von 30 in Hessen. Mit Grasellenbach und Lindenfels fließen zwei weitere Luftkurorte aus dem Odenwald (Landkreis Bergstraße) in die Statistik ein. In der Meldung heißt es, Sorge bereite dem Verband die Situation der Rehabilitationskliniken. Deren Auslastung liege aufgrund der pandemischen Lage noch immer bei rund 80 Prozent und damit deutlich unter dem angestrebten Wert von 95 Prozent.

mgi