Buntsandstein-Erlebnisweg in Collenberg eingeweiht

Hintergrund

Projekteröffnung - Buntsandstein

Der Buntsandstein besitzt eine hohe Bedeutung in unserer Region. Die Steinbrüche sind Zeugnisse des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, einer Zeit, in der durch Abbau und Handel enorme Gewinne erzielt werden konnten. Die für dieses Projekt renovierte und umgebaute Alte Kirche im Collenberger Ortsteil Reistenhausen präsentiert mit den Themenfeldern »Geologie«, Gewinnung-Abbau«, »Bearbeitung«, »Transport«, Erzeugnisse-Bauwerke« und »Wohl und Wehe« die vielschichtigen Facetten und will dem Besucher die Faszination, die sich mit dem Buntsandstein verbindet, nahebringen.

Die Ausstellung »Buntsandstein-Geschichten« in der Alten Kirche in Collenberg - Ortsteil Reistenhausen ist vom 1. April bis 31. Oktober an allen Tagen von 09:00 bis 20:00 Uhr und vom 1. November bis 31. März Samstag und Sonntag von 09:00 bis 17:00 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet. Die Ausstellung ist in der Regel nicht besetzt und frei zugänglich. Führungen in der Ausstellung für Gruppen oder Schulklassen können über

- die Gemeindeverwaltung (Fon: 09376-9710-0 bzw. gemeinde@collenberg-main.de) oder über

- Peter Mayer (Fon: 0151/40741889 bzw. mayer.architekt@t-online.de) gebucht werden.

Ein Unkostenbeitrag wird nicht erhoben. Für freiwillige Spenden steht ein »Opferstock« bereit.

Nähere Informationen finden Sie auch unter www.buntsandstein.de