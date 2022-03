Buntes Varieté-Programm in Amorbacher Zehntscheuer

Von Akrobatik bis Zaubertrick

Amorbach 29.03.2022 - 14:51 Uhr 2 Min.

Die Künstler beim achten Varieté-Programm am Freitag in der Amorbacher Zehntscheuer (von links): Juno (Horst Lohr), Dirk Scheffel, das Duo Markidos/Rollecsos (Marina und Dieter Barnekow) und Petra Lange.

Das Programm moderierte Zauberkünstler Juno (Horst Lohr), der nicht nur die alle Künstler, die auftraten, ansagte und vorstellte, sondern auch selbst für beste Unterhaltung bei seinen Einlagen sorgte. In seiner sympathischen und herzlichen Art konnte er von Beginn an das Publikum für sich gewinnen. So kamen die Besucher über den Abend verteilt in den Genuss von diversen Tricks mit Seilen, Karten, bunten Tüchern und mehr. Dabei plauderte Juno auch aus dem Nähkästchen eines Magiers, verriet, dass Timing eines der wichtigsten Elemente bei den Illusionen sei. Verdeutlicht wurde das Ganze dann natürlich auch mit Beispielen. Schön auch, dass Juno das Publikum mit involvierte, beispielsweise durfte ein Gast »unsichtbare« Karten mischen.

Balancekünstler

Marina und Dieter Barnekow traten in der ersten Programmhälfte als das Duo Markidos und in der zweiten als das Duo Rollecsos auf. Unter erstgenanntem Namen gab es fantastische akrobatische Leistungen zu sehen: Er trug auf seinen Knien eine Stangenkonstruktion, auf der sie wiederum verschiedene Formationen zeigte. Die perfekte Abstimmung und die dargestellten Figuren und Bewegungen der zwei Künstler sorgte dann für viel Staunen, auch wegen des gekonnten Einsatzes in Sachen Balance. Später am Abend dann, als Rollecsos, gab es fantastische Action auf Rollschuhen - auch hierbei glänzten Marina und Dieter Barnekow mit auf den Punkt gebrachtes Zusammenspiel.

Feine akrobatische Darbietungen gab es auch von Petra Lange zu sehen. Bei ihrer ersten Aufführungen präsentierte sie viele elegante Kunststücke an einem an der Decke über der Bühne befestigten Seil. Später dann im weiteren Verlauf der Show überzeugte Lange mit einer »Bürogymnastik« der etwas anderen Art. Ein Tisch mit einer Schreibmaschine diente hierbei als »Turngerät«, auf dem die Künstlerin in lockerer Art unter anderem einen Handstand und weitere Kunststücke zum besten gab.

Xylofon-Virtuose

Für ein Xylofon-Spiel in einer Art und Weise, wie es wohl die wenigsten Gäste im Saal jemals zuvor gehört haben, stand Dirk Scheffel. Die Geschwindigkeit, in der er sein Instrument bearbeitete, war hoch - ebenso wie die spielerische Präzision, die er an den Tag legte. So begleitete er verschiedene Playback-Stücke, bewies aber auch, dass er in gemäßigtem Tempo ebenso leidenschaftlich und virtuos musizieren kann. Und zwar auch kurz im Dunkeln. Dabei besitzt Scheffel viele Talente: Neben seinen musikalischen Darbietungen entpuppte er sich auch noch als Komiker, erzählte Witze und interagierte ebenfalls mit dem Publikum.

Die Zeit verging aufgrund der Abwechslung und hohen Qualität der Show wie im Flug und zum Finale versammelten sich nochmals alle aktiv beteiligten Künstler gemeinsam auf der Bühne. Toll auch, dass wie schon in der Vergangenheit mit der Veranstaltung ein Beitrag zur Inklusion geleistet wurde, in dem die Show am Freitag von einer Gebärdensprach-Dolmetscherin begleitet und übersetzt wurde. mab

Marco Burgemeister