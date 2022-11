Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bunter Rundweg mit Schlange Larry und Vogel Perry

Kunst: Obernburger Regenbogenweg mit »Vernissage to go« eingeweiht - Projekt noch nicht beendet

Obernburg 14.11.2022 - 18:24 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der neue Obernburger Regenbogenweg fordert etwa 7000 Schritte von seinen Bestreitern. Foto: Jennifer Lässig

Am Sonntagnachmittag haben die Initiatoren Harald Müller und seine Frau Pia Stappel-Müller, gemeinsam mit den Treppenkünstlern, Bürgermeister Dietmar Fieger und über 45 Gästen den neuen bunten Rundweg bei einer »Vernissage to go« eröffnet.

5000 Euro Kosten

Nach der Begrüßung im Obernburger Bürgerhaus B-OBB begutachteten alle in einer verkürzten Runde die einzelnen Werke, während die Künstler darüber informierten. Die Treppe mit dem Titel »Internationale Weg der Vielfalt« ist noch nicht ganz fertig und wird demnächst noch fertig gestellt. Bürgermeister Dietmar Fieger freute sich in seiner Begrüßung über das »weitere gelungene Bürgerprojekt, ein Gemeinschaftsprojekt mit Vorbildcharakter«, das weit über Obernburg hinaus strahle.

Die Kosten des Projektes belaufen sich laut Harald Müller auf 5000 Euro. 4000 Euro davon stammen von der Stadt und 1000 von Sponsoren. Rund 7000 Schritte fordert der sportliche Rundweg von seinem Bestreiter. Start und Ziel ist der Spielplatz am Main. Mehrere Aufkleber lotsen den Wanderer. QR-Codes leiten auf die Homepage vom Regenbogenweg. Damit auch der Nachwuchs seinen Spaß hat, gibt es den »Actionbound«, eine digitale Schnitzeljagd mit elf Quizfragen zu den jeweiligen Treppen. Ab 500 Punkten gibt es eine kleine Belohnung von der heimischen Gastronomie.

Von der imposanten Giraffe der Afrika-Treppe über die Schlange Larry mit dem Vogel Perry bis hin zur gülden-silbernen Ferienspiel-Treppe stellten Müller und seine Frau die einzelnen Treppen und ihre Künstler anhand einer Präsentation und mit der einen oder anderen Anekdote vor. Neben den beiden Initiatoren waren folgende Künstler teils mit tatkräftiger Unterstützung für die Gestaltung verantwortlich: Cecile Nokwe, Leila Müller, Louis Dölle, Elke Fieger, Joachim Weissenberger, Joachim Axt, Henry Hohm und Veronika Klimmer.

Haustüren und Garagen

Beim Ausblick verriet Müller, dass neben der Gestaltung eines Info-Points auch die Unterführung bei der Sankt Anna Kapelle und der Skatepark bunt werden sollen. Außerdem hätten sich Anwohner gemeldet und ihre Haus- und Garagenwände für eine passende Gestaltung zu den Treppen zur Verfügung gestellt. Nach einem gefühlvollen »Somewhere over the Rainbow« von Claudia Bleser machten sich alle gemeinsam auf zur ersten Treppe in der Brunnenstraße.

bMehr Infos unter

https://www.regenbogenweg-obb.de

jel