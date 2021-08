Bunter Herbst in der Kochsmühle

Kultur: Kabarett, Musik und Lesungen auf der Bühne in Obernburg - Kartenvorverkauf beginnt

Obernburg 27.08.2021

Puppenspieler Michael Hatzius zeigt sein Programm "Echsotherik" am 18. November im Elsenfelder Bürgerzentrum. Er verspricht "echsquisite Improvisationen".

Auch weitere Musikkabarettveranstaltungen finden in diesem Jahr wieder einen Platz auf der Bühne in der Obernburger Kochsmühle: Michael Feindler am 1. Oktober, Sven Garrecht mit Gesang und Piano am 15. Oktober und die A-Capella-Gruppe Vocal Recall mit ihrem Programm »Irgendwas stimmt immer« am 11. Dezember (jeweils ab 20 Uhr).

Gefüllt mit Konkurrenten ist die Karabettbühne - aus Abstandsgründen im Elsenfelder Bürgerzentrum - am 9. Oktober, wenn der Obernburger Mühlstein mit Jakob Heymann als Moderator überreicht wird. Seit 1989 wird der Preis für Kabarett- und Kleinkunstnachwuchs verliehen, in diesem Jahr buhlen ab 19 Uhr Fee Brembeck, Marie Diot, Johannes Floehr, Sertac Mutlu und Mathias Novovesky um die Gunst des Publikums.

Am 16. Oktober präsentiert der AK Kul-Tour ab 19 Uhr eine Mix-Veranstaltung ganz ohne Konkurrenz: Zwei Künstler, Glenn Landhorst und Piero Masztalerz, und jede Menge Cocktails versprechen einen bunten Comedyabend. Auch am 20. November wird die Obernburger Bühne voll und der Saal voller Musik: Beim Lauschangriff bieten Marie Schwind und Ole Peng sowie der Musiker Tim Köhler musikalische Leckerbissen.

Auch die Kinder bekommen in diesem Jahr maßgeschneiderte Unterhaltung: am 26. September ab 15 Uhr vom Puppentheater Lari-Fari. Bärbel Schäfer, bekannt aus Funk und Fernsehen, liest am 13. Oktober ab 20 Uhr in Kooperation mit dem Hospizverein Obernburg aus ihrem Buch »Ist da oben jemand?« im Elsenfelder Bürgerzentrum. »Echsotherisch« wird es 18. November ab 20 Uhr im Bürgerzentrum, wenn Puppenspieler Michael Hatzius seine großmäulige Echse verbal aufs Publikum loslässt.

Die Kabarettisten Frank Fischer (23. Oktober), Blömer/Tillack (30. Oktober), Christina Schütze (3. Dezember), Kabbaratz (4. Dezember), Olaf Bossi (10. Dezember) und Linsending (18. Dezember) starten ihre Programme jeweils um 20 Uhr. Martin Schmitt (24. Oktober), Michael Krebs (7. November) und Arnulf Rating (19. Dezember) sorgen jeweils ab 19 Uhr für Unterhaltung.

Garniert wird das Programm immer wieder mit gerne gesehenen Wiederholungstätern wie Phillip Weber am 2. Oktober (schon ausverkauft), Poetry Slam von und mit Felix Römer am 26. Oktober ab 20 Uhr im Bürgerzentrum und Clajo Herrmann am 26. Dezember ab 19 Uhr. Traditionell beschließt die Obernburger Kochsmühle das Jahresende mit einer Silvester-Gala: Musikalisch feiert »Groovin´High« den Übergang ins Jahr 2022, den Kabarettteil übernimmt Christoph Maul, gestartet wird um 19 Uhr.

Kartenreservierungen unter https://www.kochsmuehle.de oder Tel. 06022 7934; für Veranstaltungen im Bürgerzentrum über Main-Echo-Geschäftsstellen oder den Ticketshop auf https://www.main-echo.de

Lisa Rüd