Bunter Festzug zur 900-Jahr-Feier in Elsenfeld

30 Zugnummern und Musikkapellen geben Einblicke in die Geschichte der Marktgemeinde - Hunderte Menschen säumen Straßen

Elsenfeld 04.07.2022 - 18:25 Uhr 2 Min.

Für etwas Abkühlung sorgte die Freiwillige Feuerwehr Eichelsbach mit ihrer historischen Handspritze. Auch die Kinder des Kindergartens "Sonnenschein" waren mit Eifer bei der Sache. Originell war der Leiterwagen voller Heu des Heimat- und Museumsvereins, der von zwei prächtigen Pferden gezogen wurde.

Ganz Elsenfeld samt den Ortsteilen Rück-Schippach und Eichelsbach schien bei dem prächtigen Festzug auf den Beinen. Die Gemeinde hatte sich für das Jubiläum herausgeputzt, die Häuser waren mit Fahnen und Wimpeln geschmückt. Am Rathaus begrüßte Bürgermeister Kai Hohmann die Besucher. Die Moderation des Festzugs hatte Nicole Klug vom Stadtmarketing übernommen.

Bunter Zug durch die Gemeinde

Rund 700 Teilnehmer hatten sich in den farbenfrohen Festzug eingereiht, der bei strahlendem Sonnenschein um 14 Uhr im Kobenrain startete. Viele Zuschauer hatten sich schon früh auf den Weg gemacht, um sich einen Platz im Schatten zu sichern, hunderte von Besuchern säumten die Straßen. Manche hatten es sich auch vor ihrem Anwesen bei Kaffee oder einem kühlen Getränk gemütlich gemacht. Der Festzug zog durch die Rücker und die Marienstraße, vorbei an der Alten Dorfkirche und am Rathaus, in den Mühlweg zum Elsavapark. Unter der Linde am Bürgerzentrum wurde dann kräftig weitergefeiert.

An der Spitze des Zugs gab der Musikverein Concordia Elsenfeld den Takt vor. Vertreten waren Kindergärten, Kirchen, zahlreiche Vereine und Organisationen. Neben einigen Motivwagen waren viele Fußgruppen am Start. Bürgermeister Kai Hohmann marschierte gemeinsam mit den Teilnehmern des Mittelaltermarkts »Elsapha«. Die Freiwillige Feuerwehr Eichelsbach kühlte die Besucher mit ihrer historischen Handspritze ab. Der Obst- und Gartenbauverein Eichelsbach war mit Gießkannen unterwegs. Vertreten waren die Fußballvereine aus Elsenfeld, Eichelsbach und Rück-Schippach mit Motivwagen und als Fußgruppen.

Auch die Meistermannschaft der Mädchen und die Spielgemeinschaft SG marschierten im Zug mit. Die Laienschauspieler des Theaterstücks »Hirtenjörg« hatten noch einmal ihre Kostüme übergezogen und grüßten hoch vom Motivwagen mit dem Bühnenbild. Die Kolpingsfamilie marschierte gut beschirmt durch die Straßen.

Leiterwagen mit zwei Pferdestärken

Originell war der Leiterwagen voller Heu des Heimat- und Museumsvereins, der von zwei kräftigen Pferden gezogen wurde. Der Tennisverein ETC winkte mit Tennisschlägern und der Karnevalsverein rief den Besuchern »Jubel, Jubel« zu. Der Turnverein TV Elsenfeld war mit Basketballern und der Herzsportgruppe vertreten während beim Schützenverein »Diana« die Abteilung Bogensport mitlief. Die Kinder der Kindergruppe Bunte Juwelen sowie der Kindergärten Sonnenschein, Bärenhöhle und Waldkitz strahlten um die Wette.

Der Kerbclub Rück-Schippach hatte eine große Fahne dabei und die Mitglieder des Tischtennisvereins DJK Rück-Schippach einen Bollerwagen im Schlepptau. An ihren blauen T-Shirts zu erkennen waren die Mitglieder des Momme-Vereins, an blauen Trikots die des Radfahrvereins Bavaria »Abteilung Bahnfrei«. Vertreten waren die Alevitische Gemeinde im Kreis Miltenberg und der Ortsverein der Islamische Gemeinschaft Milli Görüs. Gut beschirmt waren die Damen des Frauenkreises, die Pfadfinder des Stammes »Germania« jubelten in ihrer Kluft den Besuchern zu. Den Abschluss des Zugs bildeten die BRK-Bereitschaft und die Feuerwehr Elsenfeld.

Livemusik unter der Linde

Im Elsavapark und am Bürgerzentrum genossen Besucher und Teilnehmer nach dem Festzug einen Festsonntag wie aus dem Bilderbuch. Begonnen hatte er mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Christkönigskirche. Unter der Linde am Bürgerzentrum gab es einen Frühschoppen mit der Dorfjuchend und Livemusik mit Double You C. Im Bürgerzentrum servierte die DJK Rück-Schippach Kaffee und Kuchen. Im Elsavapark fand gleichzeitig der Mittelaltermarkt »Elsapha« statt.

Weitere Fotos vom Festzug im Internet unter https://www.main-echo.de

Martin Roos

Hintergrund: Teilnehmer des Festzuges Feuerwehr Elsenfeld; Musikverein Concordia Elsenfeld; Tiergehege; Kindergruppe Bunte Juwelen; Teilnehmer des Mittelaltermarktes und Bürgermeister Kai Hohmann; Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Main-Mömling-Elsava; Freiwillige Feuerwehr Eichelsbach; Obst- und Gartenbauverein Eichelsbach; Kindergarten Bärenhöhle; Musikverein Widerhall Eichelsbach; FC Eichelsbach; Kolpingfamilie Elsenfeld; Theatergruppe "Hirtenjörg"; Heimat- und Museumsverein; Tennisverein ETC Elsenfeld; Karnevalfreunde Elsenfeld; Musikverein Großwallstadt; Turnverein Elsenfeld; Schützenverein Diana, Abteilung Bogensport; Alevitische Gemeinde; Kindergarten Sonnenschein; Kerbclub Rück-Schippach; DJK Rück-Schippach; Momme-Verein; Musikverein Regina Rück-Schippach; Gesangverein Concordia; Fußballverein Elsava Rück Schippach; Spielgemeinschaft Elsava; Fußballverein Elsava Elsenfeld; Islamische Gemeinschaft Milli Görüs; Kindergarten Waldkitz; Musikverein Mönchberg; Frauenkreis; Radfahrverein Bavaria 07, Abteilung Kegeln; Pfadfinder; BRK Bereitschaft Elsenfeld.