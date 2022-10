Bunte Wesen und Pflanzen zierenUnterführung am Winzerfestplatz

Ortsbild: Verschönerungen als Gemeinschaftswerk

Klingenberg a.Main 04.10.2022 - 19:17 Uhr < 1 Min.

Im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen der Stadt Klingenberg, der im Stadtteil Röllfeld ansässigen Firma PPG, und dem Kunstraum in Churfranken wurde die Unterführung zwischen Pausenhof und Winzerfestplatz aufwendig neu gestaltet. Bildunterschrift 2022-10-05 --> Mit bunten Kunstwerken haben die Stadt Klingenberg, die Firma PPG und der Kunstraum die Unterführung am Winzerfestplatz gestaltet. Foto: Marco Burgemeister

Im Pausenhof finden sich weitere künstlerische Elemente, darunter eine bunt gestaltete Einfriedung der Fläche mit einem großen Baum in der Mitte sowie neue Elemente zur sportlichen Betätigung.

All dies ist Resultat einer Zusammenarbeit zwischen der PPG Hemmelrath Lackfabrik aus Röllfeld, der Stadt Klingenberg und der Schule. Speziell bei der Unterführung waren Mitglieder des Vereins Kunstraum in Churfranken beteiligt, die Gestaltung lag in deren Händen.

Die Gemeinschaftsaktion erfolgte über die Initiative »Colorful Communities« der Firma PPG, die unter diesem Banner Kommunen und Vereine unterstützt und soziales Engagement fördert. Zum Abschluss gab es am Freitag ein Fest im Schulhof, zuvor nahmen die Schülerinnen und Schüler an einem Malworkshop teil. Seitens der Firma PPG hatten Carolin Volk und Nicole Sartorius bei den Aktionen die Leitung vor Ort. Bei der Verschönerung der Unterführung waren vom Kunstraum Meltem Fakkusoglu für die Motive auf dem Boden und Sarah Bauer für die Elemente an der Wand in kreativer Hinsicht federführend.

Wie Volk und Sartorius berichteten, hatte sich PPG im Februar mit der Initiative »Colorful Communities« an die Stadt gewandt, die wiederum den Kunstraum ins Boot holte. Umgesetzt wurden die Ideen ab dem 22. September. Rund 80 PPG-Mitarbeiter halfen bei der Realisierung. An der Gestaltung der Fläche im Pausenhof arbeiteten die Zehnklässler mit.

Zu den Rednern beim Abschlussfest gehörten Heiko Stuhl, Geschäftsführer der PPG-Niederlassung und Werksleiter, Bürgermeister Ralf Reichwein sowie Schulleiter Matthias Rauschert. Reichwein lobte die tolle Zusammenarbeit aller Beteiligten.

