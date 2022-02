Bunte Tüten bringen Großheubachern den Fasching nach Hause

Erlös der TSV-Aktion für Flutopfer

Birgit Münch, Brigitte Rogoll, Niklas Oettinger und Jennifer Kammer von der Faschingsabteilung des TSV Großheubach präsentieren den Inhalt einer "Bunten Tüte", welche am Samstag an ihre Vorbesteller ausgefahren wurde.

Großheubach. Überwiegend an Großheubacher Haushalte, aber ein kleiner Anteil davon auch an solche außerhalb. Birgit Münch, Brigitte Rogoll, Jennifer Kammer und Niklas Oettinger von der Faschingsabteilung kümmerten sich um die Verteilung. Mit der Aktion möchten die »Hebbocher Böhner« ihren Fans und Unterstützern wenigstens ein bisschen Karneval in die heimischen vier Wände bringen. Gleichzeitig wird mit dem Projekt auch etwas Gutes getan: Zehn Prozent des Erlöses gehen an die Flutopferhilfe Ahrbrück. Jede »bunte Tüte« war mit verschiedenen Faschingsartikeln, etwas zum Essen, zum Trinken, Musik und sogar Blümchen bestückt.

Marco Burgemeister