Bundeswehr reaktiviert Lagerstandorte Hardheim und Altheim

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 04.01.2022 - 12:17 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nicht nur Touristenmagnet sondern auch Heilstollen soll die Eberstadter Tropfsteinhöhle nach dem Willen der Stadtverwaltung Buchen werden.

Bundeswehr: Das Materiallager Hardheim und das Munitionslager Altheim sollen nach Angaben der Bundeswehr am 1. April wieder in Betrieb genommen werden. Dies berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ). Demnach wird der Bund in den nächsten Monaten weitere vier Millionen Euro in das Hardheimer Lager investieren. In den vergangenen beiden Jahren hatte dieser rund 2,2 Millionen Euro für die Bauunterhaltung ausgegeben. Für die Einrichtung in Altheim wird die Bundeswehr 2,8 Millionen Euro investieren. Dazu kommen rund 5,3 Millionen Euro für die Bauunterhaltung in den Jahren 2020 bis 2022.

Wie ein Sprecher der Bundeswehr nach dem RNZ-Artikel sagte, sollen in Hardheim künftig fünf Soldaten und rund 70 zivile Mitarbeiter tätig sein, in Altheim neun Soldaten und rund 40 zivile Mitarbeiter. Während in Hardheim verschiedene Materialien und Gefahrenstoffe gelagert werden sollen, werde man in Altheim luftwaffenspezifische und Artilleriemunition aufheben. In Altheim soll außerdem ab dem Jahr 2026 eine Einheit der Bundesfeuerwehr mit 16 Personen stationiert werden. Die beiden Lager waren im Rahmen der Bundeswehrstrukturreform aus dem Jahr 2011 geschlossen worden. Im Jahr 2018 beschloss das Verteidigungsministerium die Wiederinbetriebnahme.

Einzelhandel: Die Einzelhändler in der Buchener Innenstadt blicken auf ein bescheidenes Weihnachtsgeschäft zurück. Die 2-G-Regel und die allgemeine Lage hätten dazu geführt, dass die Menschen eher zu Hause geblieben seien und weniger in den örtlichen Geschäften eingekauft hätten. »Das Geschäft war bei Weitem nicht so gut wie im Jahr 2019«, stellte Simone Farrenkopf vom gleichnamigen Schuhgeschäft in der Marktstraße fest. »Wir hatten deutlich weniger Geschäft als in den Jahren zuvor«, sagte Mareen Mathes vom Bekleidungshaus Mathes. Zwar hätten sich die Leute daran gewöhnt, den Impfausweis vorzulegen. Doch die Einzelhändlerin ist davon überzeugt, dass viele Menschen im Internet bestellten, weil dies für sie bequemer sei.

»Wir merken das radikal«, sagte Jutta Frank, Filialleiterin des Textilgeschäfts »Niederle-Groh Mode & Trend« auf dem Marktplatz. »Das ist ein Wahnsinnseinbruch! Die Umsätze sind zum Heulen!« Auch Marko Eichhorn vom gleichnamigen Bekleidungshaus am Marktplatz hat beobachtet, dass die Kundenfrequenz in der Innenstadt in der Adventszeit geringer war als vor Corona. Dies habe schon mit der Einführung der 3-G-Regel begonnen. »Es ist sicher ein gutes Drittel weniger Leute unterwegs als sonst«, sagte er.

Gesundheit: Die Stadt Buchen will die Eberstadter Tropfsteinhöhle als anerkannten Heilstollen zertifizieren lassen. Nach einem Bericht der RNZ hat sie entsprechende Gutachten erstellen lassen und diese beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingereicht. In einem dieser Gutachten stellte der Deutsche Wetterdienst nach Angaben der RNZ fest, dass die Anforderungen eines Kurorts mit Heilstollen-Betrieb »eingehalten und deutlich unterschritten« würden: »Daher wird die Vergabe des Prädikats Ort mit Heilstollenkurbetrieb für Buchen-Eberstadt sowohl aus bioklimatischer als auch aus lufthygienischer Sicht befürwortet.«

Martin Bernhard