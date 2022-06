Bundeswehr präsentiert sich mit Infostand am Miltenberger Mainufer

Miltenberg 01.06.2022

Die Bundeswehr macht in Miltenberg am Mainufer auf sich aufmerksam.

Aber der große Bundeswehr-Truck, die drei Einsatzfahrzeuge, Werbefilme, Werbeunterlagen und die sieben Soldaten sollen natürlich nicht nur Präsenz zeigen, sondern auch Nachwuchs anlocken, mit Interessenten oder Schulklassen sprechen. Überall fehlt es an Personal, auch bei der Bundeswehr. Erst jüngst konnte man in der überregionalen Presse lesen, dass es vor allem an Spezialkräften und militärischen Dienstposten in den höheren Laufbahnen fehle. Im Februar 2022 sagte Bundeskanzler Scholz zu, dass die Bundeswehr rund 100 Milliarden Euro als Sondervermögen erhalten werde. Das Ziel sei eine leistungsfähige, hochmoderne und fortschrittliche Bundeswehr, so der Bundeskanzler.

Aber nicht nur Material, auch Personal muss akquiriert werden. Daher geht die Bundeswehr jetzt in die Offensive und reist mit Infoständen und Infomaterial durch Deutschland. Auch Marcel Böhm, 38, ging nach einer zivilen Ausbildung über den Grundwehrdienst zur Bundeswehr. Seit 18 Jahren ist er schon dort und wird dort auch bleiben bis zum Ende. Aktuell ist er in Hardheim stationiert, das 2019 wieder reaktiviert wurde. Auch Hefele betont, dass eine Ausbildung oder Soldat sein bei der Bundeswehr durchaus attraktiv sein kann. Interessenten hatten die Möglichkeit, sich im Truck via Film, Karten und Heftchen zu informieren, welche Möglichkeiten es gibt, bei der Bundeswehr Karriere zu machen. Auch die Hauptfeldwebel Dirk Schlund oder Marcel Böhm standen Rede und Antwort. Hefele sagte noch: "Und wir wollen zeigen, dass hinter der Bundeswehr normale Menschen stehen." Ein weiterer Mann hielt mit seinem Fahrrad an und berichtete einem weiteren Hauptfeldwebel von seiner Zeit als Soldat. Er hatte die Bundeswehrzeit gut in Erinnerung.

anke