Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth schreibt ins Goldene Buch

Obernburg, Kreisel Wendelinusplatz: Claudia Roth, Grünen-Urgestein, zum Wahlkampf in Obernburg, i links Petra Münzel (Grüne), rechts Obernburgs Erster Bürgermeister Dietmar Fieger. Foto: Stefan Gregor 02.09.2021 Wahlkampf, Wahlkampfveranstaltung, Bündnis 90 / Die Grünen Bundestagswahl 2021 Eintrag ins "Goldene Buch"

»Oh wie schön - sogar die erste Seite«, sagte sie. Allerdings trägt sich der neueste Gast immer ganz oben ein; kommt ein weiterer Besucher dazu, rückt die Seite nach hinten.

Bei dem Besuch anlässlich des Bundestagswahlkampfs wurde der 66-Jährigen von den Stadtführerinnen Angelika Schreck und Heidi Weber, die in in römische Gewänder gekleidet waren, die Geschichte Obernburgs erläutert. Bei ihrem Bummel über die Römerstraße schaute Claudia Roth auch in den vor einem Jahr eröffneten Bioladen von Christl Wurtinger hinein. Zum Abschluss hielt die Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen eine Wahlkampfrede im Rosengarten.

C.M. Stefan Gregor